Еще минус 480 рашистов, 17 танков и 30 боевых бронированных машин – потери врага за сутки
В Иране ликвидированы два высокопоставленных военных, один из которых отвечал за поставки в РФ дронов-камикадзе.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие:С начала полномасштабной войны в Украине погибли 68 900 российских кафиров и уничтожены 16 454 единицы военной техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за последние сутки наши защитники отправили на «концерт к кобзону» 480 российских военных и испепелили 17 танков, 30 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, семь беспилотников, 22 автомобиля и автоцистерны.
«В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и свыше 10 так называемых «кадыровцев». В Сватовом также уничтожены до 10 оккупантов и около пяти грузовых автомобилей с боекомплектом». главном органе управления украинскими войсками.- Авиация за прошедшие сутки нанесла 21 удар.Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, двух опорных пунктов, а также двух позиций зенитных ракетных комплексов противника. . Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района скопления живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов».
По сообщению оперативного командования «Юг», поздно вечером над Херсонщиной силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских дрона-камикадзе, выпущенных с крымского направления. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 217 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют 36 человек, четыре миномета, зенитно-ракетный комплекс «ТОР», шесть единиц автобронетехники и склад с боеприпасами.
«В российской федерации осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. уволенными из-за ранения военнослужащими.Им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки», — . отмечают в Генштабе ВСУ.
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Вчера вблизи иранского города Захедан, столицы Белуджистана на юго-востоке страны, застрелили офицера корпуса стражей Исламской революции полковника Молашахи. Об этом пишет информагентство Tasnim.
«По данным издания, Молашахи и один из командиров организации Басидж Джавад Киха были убиты в машине среди бела дня. Как утверждают международные СМИ, Молашахи отвечал за поставку иранских дронов-камикадзе кацапам. Похоже, кто-то начинает подчищать следы, потому что дружба с решкой никому и никогда не приносила добра», – сообщает СтратКом ВСУ.
За время войны в Украине так называемая «вторая армия мира» потеряла 2 628 танков, 5 351 боевую бронированную машину, 1 686 артиллерийских систем, 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 271 самолет , 248 вертолетов, 1 379 БПЛА оперативно-тактического уровня, 350 крылатых ракет, 16 кораблей и катеров, 4 076 автомобилей и автоцистерн, 149 единиц специальной техники.