Еще минус 420 рашистов. Число погибших российских кафиров приближается к 84 тысячам
На Донбассе ВСУ ликвидировали подразделение «вагнеровцев», а одного из них взяли в плен с помощью беспилотника.
Событие:С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли у Украины в живой силе 83 880 человек. Кроме того, наши защитники уничтожили 18369 единиц боевой техники врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях «второй армии мира».
Детали и комментарии:Только за прошедшее украинские воины ликвидировали 420 рашистов и уничтожили шесть вражеских танков, семь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и столько автомобилей. Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, более 12 районов скопления живой силы и военной техники и средство противовоздушной обороны оккупантов.
«По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых недавно мобилизованы, сообщают в Генштабе ВСУ. Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым».
На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника. Именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане. Демилитаризированы семь рашистов и две единицы автобронетехники, пункт базирования разрушен. На левобережье предварительно потери противника составляют 26 рашистов и два танка возле Олешек. В Скадовске в результате поражения района сосредоточение врага уничтожено около 50 захватчиков. А в Чаплинке подтверждается уничтожение вражеского состава боеприпасов. Аэроразведчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады нашли и уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2.
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На Донецком направлении воины ВСУ взяли в плен очередного российского оккупанта-«вагнеровца». Причем сделали это с помощью дрона. Перед этим весь личный состав подразделения русских наемников был ликвидирован. Так что последнему из них оставалось только сдаться. Кадры захвата оккупанта в плен показала боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы. «Вагнеровец» шел, подняв руки, когда наши воины подали захватчику знак с помощью беспилотника. Россиянин понял, что ему нужно следовать за квадрокоптером и под его конвоем дошел до места, где его уже ждали наши военные.
Оккупанты не меняют своей тактики скрываться от ударов ВСУ за «спинами» гражданского населения. Во временно оккупированном поселке в Запорожье они поставили свою технику прямо у роддома. Подходящие кадры зафиксировали на камеру местные жители. Об этом сообщает «РИА Мелитополь. В ролике виден грузовик кафиров, разрисованный буквами Z, который российские военные преступники поставили прямо под аркой, ведущей ко внутреннему двору больничного учреждения.