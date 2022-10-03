Еще минус 320 кафиров, самолет, вертолет и почти полсотни единиц наземной вражеской техники в сутки
В сети всплыли закрытые данные о реальных потерях россии в войне. Цифры впечатляют.
Событие:< /strong>С начала полномасштабной войны в Украине погибли около 60 430 российских военных и уничтожены более 15 тысяч единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарий: Только за прошедшие сутки численность российской армии уменьшилась на 320 человек. Уничтожены три танка, 16 броненосцев, один РСЗО, 11 беспилотников и 25 автомобилей. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
По информации Генштаба ВСУ, наша авиация нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов. Ракетные войска и артиллерия поразили два командных пункта, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника.
По уточненной информации , подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни Это один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300. В общей сложности, более 250 кафиров получили ранения.
Во временно оккупированной Нижней Дуванке возле Сватового на Луганщине снова произошел «хлопок». Об этом сообщил Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Бурать разлетелись и кусками висят сейчас на деревьях. Что-то они снова курили – не там, где надо. Или там, где надо», – . отметил глава области. По его словам, настроения у кафиров – панические. Враги – в шоке от темпов наступления украинских военных.
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В Херсонской области рашисты закопали 24 тонны тротила в виде морских мин для съемок очередного видео «уничтожение одним выстрелом из танка украинского склада боеприпасов». После чего «приговор» был исполнен в утешение роспропаганды. Соответствующие фото и видео публикует Telegram-канал «Информационное Сопротивление».
Впрочем, данные о потерях российских войск могут быть значительно больше цифр, которые обнародует Генштаб ВСУ. По состоянию на 1 октября в ходе полномасштабной русско-украинской войны погибли 62 российских военных. Это следует из утреннего отчета президенту России Владимиру Путину, информацию из которого опубликовал в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
Согласно полученной им от источников информации, также погибли 18246 российских бойцов частных военных компаний & 4821 человек росгвардии. без вести.