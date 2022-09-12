Еще минус 300 рашистов в сутки. Число погибших российских военных приближается к 53 тысячам
«Вторая армия» мира сдается в плен пачками или убегает так, что подошва дымит.
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли 52 950 российских кафиров и уничтожено 13 720 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки ликвидировано 300 рашистов и обезврежено более 60 единиц боевой техники. Наибольший ущерб противник понес на Криворожском и Донецком направлениях.
Военные российской армии, попавшие под мощные удары ВСУ в Харьковской области, жалуются на контрнаступление наших войск. В то же время, сетуют на большие потери и отсутствие помощи со стороны своего командования. В этом признался один из кафиров в телефонном разговоре с другом. Перехват опубликовала военная разведка Украины. Он рассказал, что украинские военные умело разбили один из их постов, а затем перешли реку в другом месте и фактически взяли в окружение. Количество оказавшихся в кольце солдат из России, оккупант не захотел озвучивать, но признал, что потерь в их рядах много.
Между тем в управлении стратегических коммуникаций ВСУ обнародовали видео уничтожение колонны российской техники. На кадрах видно, что под удары ракетных артиллерийских систем HIMARS попали сразу семь единиц техники.
Также в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины показали видео с очередным «уловом». На нем – ndash; с десяток пленных россиян, которые впоследствии будут отправлены на обмен, если не совершали военных преступлений.
«Вторая армия» мира сдается в плен пачками, или убегает так, что подошва дымит. Спросите почему? Ибо тягла им дает первая армия мира», – написали в СтратКом.
Вчера вечером во время воздушной тревоги враг выпустил 12 крылатых ракет. Из них девять были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил. Но остальные попали в цель, запланированную врагом. Как рассказал под время телемарафона спикер командования Воздушных сил О Юрии Игнате, в настоящее время у нашего государства нет необходимых средств, которые позволили бы уничтожать дальнюю стратегическую авиацию врага. Читайте также: «Война должна закончиться безоговорочной капитуляцией России». Глава МИД Литвы назвал 5 шагов, которые срочно должен сделать Запад
В то же время министр обороны Алексей Резников сообщил, что наше государство планирует разработать систему ПВО – ПРО, которая будет иметь сразу три уровня защиты от воздушных целей.
Из-за продвижения ВСУ на юге рашисты оказываются в сложных условиях. Вражеские подразделения зажаты на правом берегу Днепра и готовы сдаться украинцам. Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
«Оккупанты пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права», – отметила Гуменюк.
По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен оккупантам. В частности, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие и «выйти из боевой игры», поскольку оккупанты до сих пор воспринимают это как «спецоперацию».
«Есть уже такие определенные расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдает себе отчет, что им дальше двигаться некуда», – сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
Сразу после разгрома российской армии под Харьковом сотрудников сборочного цеха «Уралвагонзавода» в российском Нижнем Тагиле перевели на круглосуточный режим работы. Изменение графика работы объяснили «производственной необходимостью». Речь идет о 12-часовом рабочем дне и 8-часовой смене в субботу для работников механосборочного, металлургического и вагоноскаладального цехов. При этом в отпуск сотрудникам уходить запретили.