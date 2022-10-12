Еще минус 270 рашистов в сутки. С начала войны в Украине погибли 63 380 кафиров, – Генштаб ВСУ
На военном заводе в РФ во время утилизации ракеты произошел масштабный пожар. Огонь охватил 700 кв.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие:Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага. Согласно информации, с начала полномасштабной войны в Украине погибли 63 380 российских кафиров и уничтожены 15 755 единиц вражеской техники.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки ликвидировано 270 рашистов и обезврежено 69 единиц вражеской техники, в том числе один танк, 19 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, две РСЗО, одно средство ПВО, 15 беспилотников, 20 крылатых ракет в 11 автомобилей. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где пытается вести наступление.
Кроме того, украинская авиация на юге нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач, по результатам которых уничтожены 23 кафира, грузовой и бронированный автомобили, дрон-камикадзе Shahed-136, состав боеприпасов в районе Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно повреждены две самоходные артиллерийские установки Гвоздика и бронетранспортер. Вблизи Токмака ВСУ уничтожили шесть установок С-300 вместе с боекомплектом, до 10 единиц военной техники и около 60 рашистов.
Вчера украинский военнослужащий Дмитрий Шумский с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger сбил две крылатые ракеты. Зенитники за двое суток сбили девять из 11 дронов-камикандзе.
Стоимость выпущенных 10-11 октября по Украине ракет по некоторым подсчетам превысила один миллиард долларов.
читайте также: Единственная в Украине семья с пятернятами кардинально изменила жизнь из-за войны: пол года живут в Португалии С начала войны российская армия 2 танков, 5180 боевых бронированных машин, 1507 артиллерийских систем, 268 самолетов, 235 вертолетов, 3 927 автомобилей и автоцистерн. Только за последние двое суток в ростовской области разбились два военных штурмовика.
На российском военном предприятии АО «6 Арсенал» в ярославском поселке Бурмакине на России произошел масштабный пожар. По данным издания «База», пламя вспыхнуло в цехе по разборке боеприпасов, когда там проводились работы по утилизации ракеты для ЗРК «C-300».
«Во время разборки ракеты произошел непроизвольный запуск маршевого двигателя В результате один из работников погиб, еще двое получили ранения и госпитализированы, при этом после аварии огонь охватил 700 квадратных метров, и потушить его удалось всего за несколько часов.»