Еще минус 230 рашистов и 46 единиц боевой техники в сутки, – Генштаб ВСУ о потерях врага
Оккупантам не хватает «пушечного мяса», в Луганске началась облава на мужчин, прохожих насильно заталкивают в автобусы и отправляют на фронт.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < /i>
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли около 54 480 российских военных и уничтожены 14 056 единиц боевой техники. Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки российская армия потеряла 230 человек в живой силе и 46 единиц боевой техники. В частности, наши войска уничтожили восемь танков, 17 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, 1 вертолет, 7 беспилотников, 2 крылатые ракеты, 7 автомобилей и единицу специальной техники.
За прошедшие 24 часа украинская авиация ударила по 13 районам сосредоточения живой силы и техники противника и 3 позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по более чем двумстам объектам противника. Среди них 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения личного состава и военной техники. В частности, на юге, нашей авиацией нанесены 3 удара по врагу, уничтожены 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 320 огневых задач. Здесь подтвержденные потери врага составляют 62 рашиста и 5 единиц бронированной техники.
Всего армия потеряла уже 2210 танков, 4718 боевых бронированных машин, 1309 артиллерийских систем , 312 РСЗО, 168 средств ПВО, 251 самолет, 217 вертолетов, 918 БПЛА оперативно-тактического уровня, 238 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров, nbsp; 3578 автомобилей и автоцистерн, 122 единицы; специальной техники.
Вооруженные силы Украины во время удачного контрнаступления в Харьковской области взяли в плен сотни российских военнослужащих. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава государства Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ после контрнаступления пополнили обменный фонд новыми оккупантами. Пленные российские военнослужащие, как отмечает президент, необходимы для возвращения домой наших бойцов. Он также предупредил, что на сегодняшний день в России обменный фонд больше украинского, поэтому ВСУ надо исправлять эту ситуацию.
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На войне в Украине ликвидировали очередного наемника частной военной компании «Вагнер». 34-летнего Ильмира Давлетбаева. Российский оккупант из Башкирии ранее воевал в Чечне. Об этом сообщил украинский блоггер Necro Mancer в Twitter. На родине захватчика объявили сбор денег.
«Наемник ППК «Вагнер» Ильмир Давлетбаев 1988 г. р. из башкирской деревни Карышкино денацифицировался так «доблестно», что даже на «мужика» ему не раскошелились», – говорится в посту.
Рашистам не хватает «пушечного мяса». Поэтому страна-агрессорка охотится за мужчинами, проживающими на временно оккупированных территориях Донбасса. Во временно оккупированном Луганске началась облава на мужчин. Прохожих насильно заталкивают в автобусы. Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что мужчин «вылавливают» целые команды захватчиков. Их уже назвали «грибниками».
«Идет очередная волна «мобилизации». Облавы по всему городу. Очередную партию людей отправляют на бессмысленную смерть», – заявил Казанский.