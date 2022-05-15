Еще минус 200 захватчиков и 60 единиц боевой техники – Генштаб о потерях врага за минувшие сутки
Чтобы не вывозить в россию своих погибших, на Запорожье кафиры сжигают их тела в бывшем курятнике.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание: > Во время войны в Украине погибли почти 27 400 кафиров и уничтожены 8034 единиц вражеской техники. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ по состоянию на утро 15 мая.
Детали и комментарии:Только за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил и других военных формирований Украины обезвредили 200 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили 2 вражеских танка, 24 бронха, 1 средство противовоздушной обороны, 5 БПЛА оперативно-тактического уровня, 28 автомобилей и автоцистерн. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Кураховском направлениях.
В целом россия в войне с Украиной потеряла 1220 танков, 2958 броненосцев, 555 артиллерийских систем, 200 самолетов, 164 вертолета, 416 беспилотников, 95 крылатых ракет, 13 кораблей и катеров, 2082 автомобилей и 42 единицы специальной техники.
По информации британской разведки, россия из-за потерь не сможет наступать на Донбассе минимум месяц. Как сообщает Минобороны Британии, системные проблемы в России продолжают нарастать. За последний месяц, «несмотря на незначительные достижения в начале», она не смогла захватить значительную территорию Украины, а «сохраняет стабильно высокий уровень истощения».
«По состоянию на данный момент россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)», – отметили в британской разведке.
Эксперты прогнозируют, что паузы в наступлении будут усиливаться, поскольку Россия потеряла значительную часть мостового оборудования и беспилотников.
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«На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимыми к украинским ПВО», – констатируют британские разведчики.
Чтобы не вывозить в россию своих погибших, кафиры их сжигают. Об этом информирует Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале.
«В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших»,– указывается в сообщении.
Как информирует разведка Минобороны Украины, в оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых рашистов с острова Змеиный. Из 45 связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров, живыми вернулись только восемь. «, – добавляют разведчики.