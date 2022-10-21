Еще минус 100 кафиров в сутки. Число погибших рашистов приближается к 67 тысячам.
В Украине уничтожено 16 375 единиц боевой вражеской техники, в том числе 2 573 танка и 5 258 бронха.
Событие : С начала полномасштабной войны в Украине погибли 66 750 российских кафиров и уничтожено 16 375 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:Только за минувшие сутки наши военные ликвидировали 100 рашистов, обезвредили шесть танков, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы, 14 беспилотников и один автомобиль.
«Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла пять ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и районов сосредоточения вооружения и военной техники и двух позиций зенитных ракетных комплексов противника, сообщают в Генштабе ВСУ. Воины четырех войск и артиллерии поразили пункты управления, семь районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, средство ПВО, городов и вражескую понтонную переправу».
По информации оперативного командования «Юг», в Бериславском районе враг трижды атаковал наши позиции своей армейской и штурмовой авиацией. Как следствие, получил ответное огневое поражение ВСУ и ретировался.
«В общей сложности в течение боевого дня Силами обороны была применена авиация семь раз: били по враждебным позициям противовоздушной обороны, скоплению техники, складам боеприпасов. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 110 огневых задач, отмечают в оперативном командовании «Юг». врага составляют 28 рашистов, две самоходные артсистемы, типа «Мста-С», миномет, боевая машина пехоты и танк, а также повреждены две боевые машины пехоты, другая автомобильная техника.В районе Борозенского уничтожен вражеский контрольно-наблюдательный пункт. боеприпасами».
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В общей сложности российская армия потеряла 2 573 танка, 5 258 боевых бронированных машин, 269 самолетов, 243 вертолета, 1 325 беспилотников, 329 крылатых ракет, 4 006 автомобилей и автоцистерн.
В Украине откоб Александр Соловьев, старший лейтенант, пилот Ка-52 Павел Хребет, капитан полиции Валид Цамаев, майоры Алексей Скочков, Виктор Штерн, Сергей Клименко и Сергей Плахотник. Также наши военные ликвидировали очередного российского мобилизованного – 36-летнего Игоря Ковалева. Он покинул семью ради того, чтобы уехать убивать украинцев. Однако успел повоевать менее полумесяца. Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.
Как сообщают российские соцсети, Игорь Ковалев проживал в городе Краснотурйнске Свердловской области, был «хорошим семьянином» и работал на Богословском алюминии. Его мобилизовали 28 сентября, а уже 14 октября «демилитаризировался» на украинской земле.