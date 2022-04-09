Еще два торговых центра Киева возобновили работу
River Mall. Фото: Ольга Косова
Постепенно частный бизнес столицы возвращается к работе.
Торгово-развлекательный центр «River Mall» открыл свои двери с адресом: Днепровская набережная, 10в, возле метро «Осокорки». В частности, в четырех этажах работают магазины одежды и обуви, «Сильпо», «Eldorado», «ТехноЁжак», «Книголенд», «Дом игрушек», аптеки, зоомагазин и многие другие.
График работы ТРЦ : 10:00-18:00, «Сельпо» работает с 09:00 до 20:00. Также сообщается, что паркинг бесплатный.
Во время воздушной тревоги все магазины закрываются, а сотрудники и посетители должны спуститься к временному укрытию, находящемуся на минус втором уровне подземного паркинга. Для этого просят воспользоваться навигационными стрелками с надписью «укрытие», расположенными на полу. Также можно пройти до ближайших укрытий за пределами торгового центра. -8265ae2.jpg» alt=»Еще два торговых центра Киева возобновили работу» />
Центральный универмаг. Фото: Ольга Косова
Также киевский ЦУМ на ул. Крещатик, 38 возвращается к работе, но пока еще в онлайн-формате. Заказы делаются в интернет-магазине торгового центра. Их можно забрать самостоятельно по предварительной записи на 2-м этаже ЦУМа. Зона выдачи заказов работает семь дней на неделю, с 11:00 до 17:00. Вход осуществляется через эвакуационную лестницу со стороны КГГА.
Ранее торгово-развлекательный центр «Gulliver», расположенный возле станции метро «Дворец Спорта», также возобновил работу. С каждым днем там открывается все больше магазинов. Во время воздушной тревоги ТРЦ тоже закрывается.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»