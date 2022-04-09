Еще два торговых центра Киева возобновили работу

magictr | 09.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Еще два торговых центра Киева восстановили работу

River Mall. Фото: Ольга Косова

Постепенно частный бизнес столицы возвращается к работе.

Торгово-развлекательный центр «River Mall» открыл свои двери с адресом: Днепровская набережная, 10в, возле метро «Осокорки». В частности, в четырех этажах работают магазины одежды и обуви, «Сильпо», «Eldorado», «ТехноЁжак», «Книголенд», «Дом игрушек», аптеки, зоомагазин и многие другие.

График работы ТРЦ : 10:00-18:00, «Сельпо» работает с 09:00 до 20:00. Также сообщается, что паркинг бесплатный.

Во время воздушной тревоги все магазины закрываются, а сотрудники и посетители должны спуститься к временному укрытию, находящемуся на минус втором уровне подземного паркинга. Для этого просят воспользоваться навигационными стрелками с надписью «укрытие», расположенными на полу. Также можно пройти до ближайших укрытий за пределами торгового центра. -8265ae2.jpg» alt=»Еще два торговых центра Киева возобновили работу» />

Центральный универмаг. Фото: Ольга Косова

Также киевский ЦУМ на ул. Крещатик, 38 возвращается к работе, но пока еще в онлайн-формате. Заказы делаются в интернет-магазине торгового центра. Их можно забрать самостоятельно по предварительной записи на 2-м этаже ЦУМа. Зона выдачи заказов работает семь дней на неделю, с 11:00 до 17:00. Вход осуществляется через эвакуационную лестницу со стороны КГГА.

Ранее торгово-развлекательный центр «Gulliver», расположенный возле станции метро «Дворец Спорта», также возобновил работу. С каждым днем ​​там открывается все больше магазинов. Во время воздушной тревоги ТРЦ тоже закрывается.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr