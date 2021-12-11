Еще 1203 киевлян заболели COVID-19
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе. Фото: Михаил Марков
По состоянию на сегодняшний день в столице свыше 312 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В Киеве обнаружили за прошедшие сутки 1203 больных коронавирусом: 668 женщин8 в возрасте от 4 до 4 лет возрастом от 18 до 92 года. А также 63 девочки от 1 до 17 лет и 45 мальчиков от 1 до 17 лет. Больше случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 218, в Оболонском — 7 За прошлые сутки умерли 25 человек: 12 женщин от 58 до 86 лет и 13 мужчин от 38 до 84 лет. Всего, за период пандемии, в Киеве 7850 летальных случаев от вируса. К больницам столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 182 человека с подозрением на COVID-19 и прошлые. суток 4788 людей. В общей сложности коронавирус преодолели 281 315 жителей столицы. «Еще 1203 киевлян заболели COVID-19» />
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»