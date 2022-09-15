ЕС выделил для Украины пять миллиардов евро макрофинансовой помощи
Когда получим эти средства и на какие цели они будут потрачены?
ЭРА A A+ A++
Событие:Европарламент одобрил предоставление пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи для Украины. За соответствующее решение проголосовали 534 голосами, 39 высказались против и 26 воздержались. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Детали и комментарии: Депутаты Европарламента дали «зеленый свет» выделению макрофинансового кредита, чтобы помочь Украине удовлетворить ее острые микрофинансовые потребности, вызванные российским вторжением .
«Это второй и крупнейший транш пакета поддержки ЕС в размере 9 млрд евро, из которых уже выделено 1 млрд евро. Комиссия предоставляет кредит правительству Киева на очень выгодных условиях, отмечается в сообщении Европарламента. Потребности Украины во внешнем финансировании быстро росли из-за российское вторжение. Помимо огромного ущерба дорогам, мостам, заводам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре страна также потеряла доступ к международным финансовым рынкам».
По данным Международного валютного фонда, после двусторонних и многосторонних обязательств по финансовой поддержке остается остаточный разрыв в финансировании в размере 10 миллиардов долларов (9,8 миллиарда евро). «Увольнение значительной части остального исключительного кредита предоставит дополнительное и значительное облегчение и поможет покрыть часть этого недостатка», – говорится в предложении, подписанном Евродепутатами. Кредит ЕС будет способствовать устойчивости государственного долга Украины и ее способности в конечном счете быть способной погасить свои финансовые обязательства».
читайте также: 203-е сутки войны: ВСУ отразили восемь атак врага
Пять миллиардов евро макрофинансовой помощи от Европейский Союз поможет сохранить финансовую стабильность Украины, средства будут направлены на финансирование первоочередных потребностей государственного бюджета.Об этом сообщило Министерство финансов. Дополнительное финансирование ЕС поможет смягчить экономические последствия разрушительной войны россии против нашего государства», – сообщил Минфин.
Напомним, первый транш один миллиард евро макрофинансовой помощи Украина получила в июле. Поступление еще трех миллиардов ожидается до конца текущего года.