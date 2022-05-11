ЕС впервые осудил всю Россию за кибернападение на Украину — Боррель
Декларация высокого представителя ЕС от имени всех 27 стран-членов с осуждением кибернапада РФ на Украину , совершенный перед началом военного вторжения 24 февраля, впервые обвиняет в преступлении все государство, а не отдельных лиц или организации.
Об этом на брифинге по итогам VI международной Конференции по поддержке будущего Сирии в Брюсселе заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Европейская служба внешних дел.
"Важно, что впервые на европейском Уровни мы обвинили в этой атаке государственного актера, Российскую Федерацию. В прошлом мы говорили об атаках, происходивших из России. Но одно дело, когда атаки производятся с российской территории, а другое — когда они четко связываются с правительством Российской Федерации", — сказал европейский дипломат.
Он напомнил, что 24 февраля, за один час до полномасштабного вторжения в Украину, РФ совершила кибератаку против спутниковой системы KA-SAT. В результате были существенно усложнены и прерваны коммуникации нескольких государственных институтов Украины, предприятий и пользователей. По мнению Борреля, эта кибератака подтверждает многочисленные проявления агрессии и гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.
"Мы должны работать вместе с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы предотвратить, лишить стимулов, сдержать и ответить на такие кибернетические атаки, связанные с РФ", — заявил Боррель.
Ранее, 10 мая, Европейский Союз вместе со своими международными партнерами осудили злонамеренную киберактивность РФ против Украины, направленную на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat.
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Что известно
- 10 мая в Госспецсвязи сообщили, что российские хакеры 9 мая начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.
- Еще до начала вторжения в Украину Россия осуществляла масштабные кибератаки на Украине. В Microsoft обнаружили, что, по крайней мере, шесть хакерских группировок, связанных с Россией, совершили около 237 операций против Украины по состоянию на конец апреля. При этом интенсивность киберопераций соотносилась с успехом наземного наступления войск РФ.
- На онлайн-серверы "Укрзалізниці" с 30 апреля продолжаются кибератаки из России, поэтому покупка билетов через сайт и в чат-боте может происходить со сбоями. В связи с кибератаками перевозчик советует покупать билеты в кассах, поскольку это самый рисковый способ. Для этого на работе работает "максимум кассиров".
- Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает, что российская военная разведка может быть причастна к кибератакам 13 января на украинские правительственные вебсайты, а также к атаке на Viasat 24 февраля.