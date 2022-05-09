ЕС планирует снизить зависимость от российского газа на 70% — Маасикас
Европейский союз планирует избавляться от российских энергоносителей и уже в этом году намерен уменьшить зависимость от российского газа на 70%.
Об этом в интервью "Общественном" заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
По его словам, Евросоюз сделал важнейшую вещь — признал, что нужно избавиться от энергетической зависимости от России.
"До начала этого года, в некоторых уголках ЕС этого не понимали. Даже во времена Холодной войны считали, что Россия была надежным энергопоставщиком и в принципе импорт энергоносов из РФ не воспринимался как плохое. Сейчас есть позиция, что нужно избавляться от этого экспорта. План на этот год — уменьшить зависимость от российского газа на 70%", — сказал дипломат.
Маасикас также рассказал, какое влияние оказывают санкции на российскую экономику.
"Дам вам один пример – российское производство машин в апреле упало на 70%. Из-за того, что детали из других стран не привозятся в РФ. Почти все сферы российской экономики испытали влияние. Санкции на активы российского Центробанка сильно усложнили возможности России финансировать войну", — сказал он.
В то же время дипломат признал, что нужно время, чтобы санкции оказали полное влияние.
"Но ЕС, США, Великобритания, действуют быстро. Кое-чему мы научились с 2014-го и эти санкции ранят глубоко", — сказал он.
Что известно
- В начале мая Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового пакета санкций против России, в котором, в частности, предусмотрено нефтяное эмбарго для РФ. На фоне этого сообщения на мировых рынках выросли цены на нефть.
- В Венгрии заявили, что заблокируют любое европейское предложение, направленное на ограничение импорта энергоносителей из России. В частности Будапешт наложит вето на эмбарго на российскую нефть.
- Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони в интервью итальянским СМИ заявил, что Европейский союз намерен ввести полное эмбарго на российскую нефть в течение девяти лет. месяцев.
- На встрече постоянных представителей стран-членов Европейского Союза 8 мая снова не удалось согласовать шестой пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Она выступает против ограничений на экспорт нефти из России.
- ЕС импортирует из России примерно треть нефти и до 40% природного газа. Украина не раз призывала ввести эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы Москва лишилась важного источника финансирования. Однако на такой шаг пока пошли лишь отдельные члены ЕС.