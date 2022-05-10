ЕС обвинил Россию во взломе спутников Viasat за час до вторжения в Украину
Европейский Союз вместе со своими международными партнерами осудили злонамеренную киберактивность Российской Федерации против Украины, направленная на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat.
Об этом говорится в заявлении опубликованном на официальном сайте Совета ЕС и Европейского Советы.
Указывается, что кибератака на спутники произошла за час до неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.
"Эта кибератака оказала значительное влияние, оказав невыборные перебои в связи и сбои в работе нескольких государственных органов, предприятий и пользователей в Украине, а также повлияла на несколько государств-членов ЕС", — говорится в сообщении.
< В ЕС отметили, что эта неприемлемая кибератака является еще одним примером безответственного поведения России в киберпространстве, которое также стало неотъемлемой частью ее вторжения в Украину.
"Такое поведение противоречит ожиданиям всех государств-членов ООН, включая Российскую Федерацию, относительно ответственного поведения государств и намерений государств в киберпространстве", — говорится в сообщении.
В Евросоюзе считают, что кибератаки против Украины и ее критически важной инфраструктуры могут перекинуться на другие страны и угрожать безопасности граждан Европы.
"ЕС со своими партнерами, рассматривает шаги по предотвращению, сдерживанию и реагированию на такое вредное поведение в киберпространстве. ЕС и дальше будет оказывать скоординированную политическую, финансовую и материальную поддержку Украине для усиления ее киберустойчивости", — говорится в заявлении.
Что известно
- Национальный центр кибербезопасности Великобритании считает, что российская военная разведка может быть причастна к кибератакам 13 января на украинские правительственные вебсайты, а также к атаке на Viasat 24 февраля.
- Хакеры "поздравили" зрителей российских спутниковых каналов с 9 мая — на экранах появились антивоенные высказывания. О кибератаке сообщил и российский видеохостинг Rutube.