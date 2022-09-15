ЕС еще на полгода продлил санкции против России, страна-агрессорка уже понесла убытки на сотни миллиардов долларов
По прогнозам экспертов, на довоенный уровень экономика России может вернуться только в конце десятилетия.
Фото: Укринформ A A+ A++
Событие: Европейский Союз еще на шесть месяцев продлил индивидуальные санкции против граждан России, введенные за полномасштабное вторжение в Украину. Они касаются 1,2 тысяч физических лиц и 108 компаний.
Детали и комментарии:«Совет решил сегодня продлить ограничительные меры, направленные на ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года», – сообщила пресс-служба ЕС.
В ведомстве уточняют, что ограничения предусматривают, в частности, запрет на въезд, замораживание активов и запрет предоставлять подсанкционным лицам финансирование или другие экономические ресурсы.
Совет Евросоюза » решительно осуждает атаки россии на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает москву отвести свои войска со всей территории Украины в ее международно признанных границах.
«Россия, Беларусь и все ответственные за военные преступления будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом. Европейский Союз непреклонен в своем обязательстве помочь Украине реализовать неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее» «, – говорится в заявлении Совета.
Несмотря на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, будто российские власти успешно справляются с санкциями, а экономика «постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», минфин РФ тайно подсчитал потери.
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«Российский финансовый сектор из-за санкций понес лишь прямые убытки на сотни миллиардов долларов, говорится во внутреннем документе минфина россии, с которым ознакомился Bloomberg. Подлинность документа подтвердили участники совещания, на котором делалась презентация», – сообщает российское оппозиционное издание «Meduza».
Из-за санкций Россия потеряла: 300 миллиардов долларов замороженных резервов центробанка; 4,6 триллиона рублей замороженных евробондов; 563 миллиарда рублей замороженных розничных активов, а также активов, находящихся в депозитариях; 40% капитализации фондового рынка; 10% банковского капитала.
«Санкции уже коснулись «практически всех видов транспорта», ограничения ЕС утроили стоимость автомобильных перевозок. 95% пассажиропотока в России обслуживается самолетами иностранного производства, и отсутствие доступа к импортным запчастям может привести к сокращению флота. К 2025 году страну могут покинуть. 200 тысяч IT-специалистов.99% производства птицы и 30% производства молочного скота зависят от импорта, семена для основной сельхозпродукции ввозятся из-за рубежа.30% станков в машиностроительной промышленности – российского производства, российские предприятия не в состоянии удовлетворить рост Около 80% российского фармацевтического производства зависит от импортного сырья, Уже в этом году российский телекоммуникационный сектор может отстать от мирового на пять лет, до 2025 года, а в России может возникнуть даже дефицит сим-карт. отмечает российское «Агентство «Новости».
По прогнозам экспертов, в следующем году предполагается ускорение падения ВВП, и на довоенный уровень экономика РФ вернется только в конце десятилетия или даже позже.