Епископ УГКЦ Степан Сус: «Ненависть не изменит нашего врага, но изменит нас»
Почему война выпала именно на нашу судьбу? Какие молитвы и акафисты следует читать теперь? Что такое кризис пустоты? Об этом и другом рассуждает 41-летний священник.
Фото со страницы Степана Суса в facebook A A+ A++
Епископ УГКЦ Степан Сус из Львова получил высшее образование по философии и богословию в иезуитской коллегии в Оксфорде (Великобритания). В 2006 году стал капелланом Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. В 2019 году Папа Франциск согласовал избрание Степана Суса епископом курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. А в 2020-м владыка возглавил пасторально-миграционный отдел Патриаршей курии УГКЦ.
Степан Сус также ревитализировал бывший костел иезуитов — один из красивейших храмов Львова. Среди увлечений отца — прогулки в лесу, занятия спортом и изучение иностранных языков.
ВОЙНА
— Отче Степан, почему Бог допускает войны?
— Бог не инициатор войны, ее начинает человек. Господь сотворил нас свободными, дал нам право выбора. Без него мы были бы просто работами, техническими созданиями, чувствовали себя ограниченными. Война — это выбор отдельного человека, от которого страдают другие. Богу, видимо, больно смотреть, как люди воюют, как убивают друг друга, как рушится человеческая жизнь, мир и все вокруг. Богу, наверное, досадно за то, что люди неправильно пользуются своей свободой и иногда из-за гордости ограничивают свободу других людей или совершают другие грехи.
В каждой войне Бог стоит на стороне тех, кто защищает себя, своих родных, кто невинно страдает. И Господь делает все для того, чтобы остановить зло и агрессию.
— Почему такая участь выпала украинскому народу?
— Наша судьба действительно непростая. Из истории мы знаем, что украинцы всегда защищались. Сегодня мы боремся со злом, имеющим человеческий облик. Возможно, наша судьба и наша задача — остановить это зло, чтобы оно не уничтожило мир.
— Почему Бог не остановит эту войну прямо сейчас?
— Бог остановит эту войну руками героев, защищающих нас и делающих все для того, чтобы уничтожить зло. Господь видит жертву наших героев и поможет нам как можно быстрее преодолеть эту бессмысленную войну.
— Некоторые украинцы считают, что ВСУ должны не просто убивать врагов на войне, а совершать против них такие же зверства, какие они совершают против нас. Мол, это справедливо. С точки зрения Церкви, такое жестокое поведение имеет оправдание?
— Война — это всегда много смертей. Военные, защищающие свою Родину, защищают землю, не имеют греха за то, что убивают врагов. Убийство для самозащиты или защиты других всегда оправдано. Иногда это очень больно, и тот, кто чувствует совесть, кто никогда не думал, что ему придется убивать кого-то на войне, тяжело переживает этот момент. Здесь нужно помнить, что убийство на войне часто является крайним средством для того, чтобы остановить зло и не позволить ему убивать невинных людей. Поэтому наши военные останавливают распространение зла и тем самым спасают чью-то жизнь.
В то же время запрещено убивать военнопленных или издеваться над кем-то во время войны. Да, иногда люди призывают действовать так, как поступают наши враги, однако, пройдя войну, нужно остаться человеком. Наша задача не стать похожей на наших врагов, а сохранить человеческое лицо.
Наша задача не стать похожей на наших врагов, а сохранить человеческое лицо.
— Нормально ли чувствовать сейчас ненависть к россиянам и как справляться с ней?
— Ненависть разрушает нас изнутри, она держит беспокойство и боль. Конечно, после всех зверств и насилия, которые совершали и совершают наши враги, словно оправдано ненавидеть. Однако это не изменит врагов, но изменит нас.
В одной статье о событиях Второй мировой войны я прочитал мудрые слова: те, которые не смогли попрощаться с наследием войны — ненавистью, так никогда этого и не сделали. Война продолжалась в их сердцах всю жизнь.
Бог — справедливый судья. Мы верим, что Он знает, как наказать тех, кто начинает войну и разрушает человеческую жизнь. Мы должны доверить Ему этот суд, а сами будем свободны от ненависти. Как не терять веры и надежды во время войны?
— На каждой войне вылетает последний шар, каждая война имеет свой конец. И эта война будет иметь его. Конечно, мы можем молиться за ее прекращение, просить Бога, чтобы помог нам пережить этот ужас. Разговор с Господом всегда помогает сохранять веру и надежду.
Не менее важно помнить, что во время войны жизнь продолжается. Оно болезненно, с неожиданностями, вызовами, похоронами, но это — жизнь, нужно жить, ценить каждый день. Наши герои отдают свою жизнь за нас не для того, чтобы мы загнали себя в депрессию, потеряли желание жить.
— Какие молитвы и акафисты следует читать во время войны?
— Все молитвы — акафисты или молебны — мы можем использовать для духовного обогащения и успокоения во время войны и вне войны. Популярен Псалом 90, который вспоминает нам, что мы все постоянно находимся под защитой Божьей. Также нужно находить время на совместную молитву в храме, быть с другими и почувствовать силу такой молитвы.
— Отче Степан, поговорим об унынии и в, так сказать, гражданской жизни. Часто из-за того, что нам что-то не удается, мы отчаиваемся и теряем интерес к определенному делу. Почему важно всегда делать еще несколько попыток, чтобы добиться результата? Но как перестать упрекать себя за неудачи?
— Уныние может иметь разные оттенки: мы можем отчаяться в себе, людях, нравственных принципах, будущем. Однако она приходит тогда, когда мы слишком сильно чего-то требовали или искали чрезмерное совершенство. Часто отчаивающиеся люди живут в утопическом мире. Следует помнить, что не все могут быть первыми, успешными и идеальными. Все мы несовершенны, как и наш мир.
Никогда не упрекайте себя и других за неудачи, однако обращайте внимание на ошибки, ищите в них позитив. Иногда дополнительные попытки нужны, чтобы пойти другим путем.
— Мы часто чего-то ждем от других, а если этого не получаем, то разочаровываемся в людях. Как избежать этого?
— Важно понимать, что у всех людей есть свои немощи и несовершенства. Даже если кто вам обещает помочь, то это не значит, что именно так будет. Опять же: те, кто строит мир утопий, часто разочаровываются в других. Помните: если вам не помогли, значит, у вас появилась возможность справиться своими силами, научиться чему-то новому, узнать себя лучше.
ЗДОРОВ’Я
— Актуальная проблема сегодня — покупка “липовых” справок о состоянии здоровья, сертификатов о вакцинации, чтобы не прививаться. Есть ли такой поступок грехом и почему важно заботиться о своем физическом состоянии?
— Мы должны заботиться о своем здоровье, потому что о нем никто другой не позаботится. Относительно “липовых” справок о состоянии здоровья и сертификатов о вакцинации, это тяжелый грех и преступление против людей вокруг и себя самого.
Помню историю, как пять лет назад умер мужчина, который имел проблемы с сердцем. Это были не значительные проблемы, он о них не знал. Жена была очень расстроена. Врачи спрашивали, почему они раньше не обращались за помощью, а женщина на это ответила, что медосмотр для мужчины был только для галочки.
Этот случай показывает, что, покупая справку, мы обманываем самого себя. Мы хотим быть умнее и хитрее других, а на самом деле больны и немощны.
— Потеряв близких из-за войны, некоторые находят утешение в вещах, приводящих к зависимости — к примеру, алкоголизма. Как этому противостоять?
— Каждая зависимость — это кризис пустоты, который появляется у человека тогда, когда он не знает, чем восполнить определенные пробелы в своей жизни. В каждой зависимости есть обман, в который искренне верит человек. Она считает это единственным правильным шагом к тому, чтобы решить проблему. Впрочем, это не так. Христиане в нелегких жизненных обстоятельствах должны посвятить себя Церкви и молитве.
ЛЕНОСТИ
— Во время войны очень тяжело соблюдать рабочий режим. Почему важно дисциплинировать себя?
— Человек должен быть дисциплинирован в течение всей своей жизни. Мы должны за день успевать столько, чтобы нам не было стыдно оглядываться назад. Каждый день — это Божий дар и шанс, а потому должны им воспользоваться. Очень досадно, когда страницы наших дневников и планеров пустые, потому что нам нечего было записать на них из-за лености.
— Можно ли вознаграждать себя за борьбу с леностью?
— Уверен, что можно мотивировать себя, чтобы побороть лень. Это сродни медали, которую получают спортсмены за свои достижения. Однако то, что мы хотим приобрести или позволить себе, обязательно должно быть полезным. И еще одна. Никогда не откладывайте важные вещи на завтра. Лучшее время и обстоятельства — те, которые есть сейчас.
ЭКОЗВИЧКИ
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— Еще одна важная проблема: сегодня многие, особенно в селах, сжигают листья, вредя этой окружающей среде. С точки зрения Церкви это грех не так ли?
— Да. Церковь призывает нас уважать землю и все, что на ней есть, потому что все это нам подарено Господом. Господь говорит: все, что Он сотворил, хорошо. Но человек накапливает мусор и за это несет ответственность. Важно помнить, что загрязнение окружающей среды вызывает недуги и способствует глобальному потеплению. Задача каждого христианина — быть ответственным за мусор, который мы продуцируем, обращать внимание других на поступки, вредящие экологии.
Не нужно нести искусственные цветы на кладбище — принесите туда искреннюю молитву. Не курите листья, потому что это уничтожает экосистему. Уважайте окружающую среду, заботьтесь о нашей планете. Это задача для тех, кто считает себя христианином.