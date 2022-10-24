Эпидсезон 2022/2023: в Украине ожидают четыре штамма гриппа. Как защитить себя?
Что известно о вариациях вируса, которые будут циркулировать по территории страны в ближайшие месяцы?
В некоторых странах Европы фиксируют, что грипп начал активно распространяться раньше обычного. Так, например, в Польше за последнюю неделю сентября зафиксировали более 129 тысяч случаев и подозрений на грипп. Тем временем Центр общественного здоровья ожидает, что в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа.
— Какие симптомы гриппа?
— Первые симптомы гриппа – mdash; головная боль, в мышцах и тошнота, — рассказывает Святослав Линников, эксперт по общественному здоровью. — Также в начале болезни повышается температура — иногда даже до опасных показателей (до 41°C). Впоследствии появляются насморк, кашель, слезотечение и покраснение кожи.
— Насколько опасен вирус гриппа?
— Он вызывает множество осложнений. Самые распространенные — воспаление легких и глазного яблока; проблемы с эндокринной системой. Также грипп ослабляет иммунитет, из-за чего появляются бактериальные инфекции. И, как любая иммунная болезнь, грипп может вызвать осложнения со стороны кровеносной системы – mdash; развиваются тромбы и возникает риск инсульта.
К тому же коронавирус до сих пор не исчез, и человек, больной гриппом, имеет больший риск заболеть еще ководом. Это может быть как одновременно, так и за очереди. Подобные случаи уже бывали. Для иммунной системы человека течение одной болезни является вызовом, а две – ; это сверхсложное испытание. При подобной комбинации повышается риск летальных исходов, а появление тяжелых осложнений существенно возрастает.
— Что известно о тех штаммах, которые будут циркулировать по территории Украины?
— Как показывает практика, каждый сезон нашей территорией циркулирует два новых штамма и два штамма, которые были в прошлом году. О новых мало что можно сказать. Всемирная организация здравоохранения не сообщала об их особой опасности и заразности. В прошлом году в течение прошлого сезона в Украине повлекли 5,9 миллиона подтвержденных случаев заболеваний, за медицинской помощью обратились 15,5% населения страны.
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— Как защититься?
— Вакцинироваться. Вакцины против гриппа разработаны таким образом, что у них есть все эти штаммы гриппа, которые должны циркулировать по нашей территории. Эффективность вакцинирования доказывает метаанализ, проведенный в 2012 году. Результаты показали, что вакцинация против гриппа защищала людей от заражения вирусом в 67% случаев. Хотя защита не 100%, но, как и при наводнении, после нее течение недуга будет легче. Вирус сможет атаковать организм, но захватить и разрушить не сможет.
— Кому нужно вакцинироваться в первую очередь?
— Тем, кто принадлежит к группам риска: люди пожилого возраста и имеющие хронические болезни. У них высокий риск появления осложнений. Также советуют вакцинироваться людям, имеющим много контактов в социуме, ведь это увеличивает их риски инфицироваться гриппом.
— Где взять вакцину?
— Государство не в состоянии обеспечить бесплатными прививками против гриппа все население. Некоторые общины за бюджетные средства закупают вакцины для отдельных категорий: учителей, медиков, пожилых людей. Обычно вакцину против гриппа покупают в аптеке. В прошлом году она стоила 300 — 600 гривен. В этом году цена может немного возрасти. Но следует понимать, что затраты на профилактику существенно меньше, чем на лечение.