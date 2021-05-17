Элвин Грей даст бесплатный концерт в честь своего дня рождения
17.05.2021 | Новости | Комментариев нет|
Свой 32-й день рождения Элвин Грей решил отметить необычным образом. В Дворце Молодёжи Уфы организован сольный концерт исполнителя.
Билеты невозможно приобрести ни онлайн, ни офлайн. Это мероприятие носит благотворительный характер. Приглашены дети-сироты, а также дети из социальных приютов и дети с ограниченными возможностями.
Перед юными зрителями выступят не только артисты лейбла «Элвин Грей», но и финалисты Международного конкурса «Яңы Моң»: Искандер Сулейманов, Мэри Аветисян из Армении, Акимхан Маженов из Казахстана и Оскар Батыров из Кыргызстана.
Для всех желающих посетить сольный концерт Элвина Грея есть возможность приобрести билеты на 31 мая, 1, 2, 3 июня.