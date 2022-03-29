Электроснабжение на правом берегу столицы возобновили, в Беличах еще работают
29.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Аварийные бригады возвращают свет киевлянам. Фото: ДТЭК Киевские электросети
Электроснабжение восстановлено у потребителей на Виноградаре, Борщаговке, в Ветряных горах и Пущи Водицы. Специалисты работают, чтобы вернуть свет потребителям ж/м Беличи.
Из-за боевых действий возле Киева утром снова повредили две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. В общей сложности без света остались 82000 абонентов.
На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции «Киевводоканала». Водоснабжение столицы не отключено.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»