Электроснабжение на правом берегу столицы возобновили, в Беличах еще работают

magictr | 29.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Электро столице восстановили, в Беличах еще работают

Аварийные бригады возвращают свет киевлянам. Фото: ДТЭК Киевские электросети

Электроснабжение восстановлено у потребителей на Виноградаре, Борщаговке, в Ветряных горах и Пущи Водицы. Специалисты работают, чтобы вернуть свет потребителям ж/м Беличи.

Из-за боевых действий возле Киева утром снова повредили две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу. В общей сложности без света остались 82000 абонентов.

На правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции «Киевводоканала». Водоснабжение столицы не отключено.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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