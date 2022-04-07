Электросамокаты Bolt восстанавливают прокат в столице

magictr | 07.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Электросамокаты Bolt восстанавливают прокат в столице Самокаты Bolt. Фото: Борис Корпусенко

В Киев постепенно возвращаются сервисы проката электросамокатов и велосипедов.

На прошлой неделе о возобновлении работы в столице объявила компания Bikenow. Теперь и самокаты Bolt возвращаются в Киев.

Пока киевляне могут разблокировать самокат Bolt в центре города за 5 грн и совершить поездку за 1,5 гривен за минуту.

В компании будут дополнительно сообщать о расширении зоны поездок, а также о запуске самокатов в других городах.

Напомним, что до войны тарифы электросамокатов Bolt были такими: разблокировка самоката — за 9 грн, минута с понедельника по четверг — 1,90 минута с пятницы по воскресенье— 2,50 грн.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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