Электросамокаты Bolt восстанавливают прокат в столице
07.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Самокаты Bolt. Фото: Борис Корпусенко
В Киев постепенно возвращаются сервисы проката электросамокатов и велосипедов.
На прошлой неделе о возобновлении работы в столице объявила компания Bikenow. Теперь и самокаты Bolt возвращаются в Киев.
Пока киевляне могут разблокировать самокат Bolt в центре города за 5 грн и совершить поездку за 1,5 гривен за минуту.
В компании будут дополнительно сообщать о расширении зоны поездок, а также о запуске самокатов в других городах.
Напомним, что до войны тарифы электросамокатов Bolt были такими: разблокировка самоката — за 9 грн, минута с понедельника по четверг — 1,90 минута с пятницы по воскресенье— 2,50 грн.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»