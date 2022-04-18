Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото
Музейные экспозиции разобраны. Фото: Алексей Самсонов
Столичные музеи в условиях военного положения не принимают посетителей. На сегодняшний день музейные экспозиции разобраны, а экспонаты упакованы и перемещены в безопасные места.
Столичные музеи в условиях военного положения не принимают посетителей. Сегодня музейные экспозиции разобраны, а экспонаты упакованы и перемещены в безопасные места.
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Как сообщает Департамент культуры, музеи коммунальной собственности ответственно относятся к сохранению государственной части Музейного фонда Украины. Также защищена вся учетно-фондовая документация.
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Экспонаты переместили из помещений музеев в более безопасные места. Фото: Алексей Самсонов
Защищают и здания музеев, которые преимущественно являются памятниками культурного наследия. В частности, усиливают противопожарную защиту (заведения дополнительно снабжены огнетушителями и в помещениях развернуты пожарные рукава), окна заклеиваются скотчем и защитной пленкой. В некоторых музеях установлены защитные щиты из соответствующих материалов, металлические роллеты, а также цокольные этажи закрываются мешками с песком.
Цокольные этажи музеев закрываются мешками с песком. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Для защиты от пожара заведения дополнительно снабжены огнетушителями и в помещениях развернуты пожарные рукава. Фото: Алексей Самсонов. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Для защиты от пожара заведения дополнительно обеспечены огнетушителями и в помещениях развернуты пожарные рукава. Фото: Алексей Самсонов
Продолжается обеспечение музейных заведений дополнительными защитными материалами. упаковки и безопасного хранения предметов культурного наследия. Как сообщила членкиня Общественного совета при Министерстве культуры Украины Ирина Никифорова, это стало возможным благодаря инициативе международной организации World Heritage Watch и лично ее руководителю г-ну Stephan Domke. -unbspbezpechni-miscja-primishhennja-zakladiv-porozhni-foto-3b508ea.jpg» alt=»Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Из Германии в столицу прибыло 5 тонн специальных боксов и материалов для упаковки и безопасного хранения предметов культурного наследия. Фото: Ирина Никифорова. «Экспонаты киевских музеев перемещены в безопасные места, помещения заведений пусты: фото» />
Из Германии в столицу прибыло 5 тонн специальных боксов и материалов для упаковки и безопасного хранения предметов культурного наследия. Фото: Ирина Никифорова
Из Германии в столицу прибыло 5 тонн специальных боксов и материалов для упаковки и безопасного хранения предметов культурного наследия. Фото: Ирина Никифорова
Из Германии в столицу прибыло 5 тонн специальных боксов и материалов для упаковки и безопасного хранения предметов культурного наследия. Фото: Ирина Никифорова
Грузов передал Национальный Исторический музей Германии. Также Stephan Domke имеет договоренность с 22 музеями и картинными галереями Германии, Австрии и Нидерландов о передаче гуманитарной помощи музеям и заповедникам Украины, в том числе и Киева.
Груз передали в Национальный заповедник , Национального художественного музея, Киево-Печерской Лавры, других музеев и музейных учреждений.
Напомним, фонды Национального музея Революции Достоинства недавно пополнил кухонный шкафчик из Бородянки с керамическим петухом и посудой. p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»