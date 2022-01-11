Экскурсия с младенцами и танцевальный перформанс: интересные события в Художественном арсенале
Экспонаты выставки оживут в залах Художественного арсенала с помощью танцоров. Фото: Художественный арсенал
В залах Старого Арсенала продолжается проект «Футуромарение», простирающий путь футуризма от «инфицирования» идеями нового искусства в 1910-х в Одессе, Киеве, Херсоне, Николаеве до закрепления его в 1 Михаила Семенко. На этой неделе здесь устроят экскурсию для родителей с младенцами, танцевальный перформанс и показ видеоверсии «Экстер.Live». >
Приходите с малышами в Художественный арсенал. Пространство хорошо обустроено: во входной зоне можно воспользоваться комнатой для младенцев и бесплатным прокатом детских колясок
Вход по билету на выставку.
15 января, суббота, 15:00 — < /strong>Танцевальный перформанс «ФУТУ-ДВИЖЕНИЕ-БРЕШЕНИЕ».
Экспонаты выставки «Футуромарение» оживут в залах Художественного арсенала с помощью танцоров (ок), которые создадут настоящую двигательную инсталляцию. Участники (эти) будут взаимодействовать и вести художественный разговор с посетителями с помощью танцевальных движений
Вход по билету на выставку.
15 января, суббота, 16:00 — Показ видеоверсии перформанса «Экстер.Live».
EXTER.LIVE — это фильмовая версия иммерсивного перформанса, посвященного «амазонке авангарда» Александре Экстер. Все танцевальные композиции контекстуализированы, вписаны в пространство выставки «Футуромарение», и связаны с авангардными футуристическими идеями Александры Экстер и художников 1910-1930-х годов.
Впервые перформанс был представлен издательством РОДОВИД 22 октября 2021 года в Художественном Арсенале в пределах выставочного проекта «Футуромарение».
Также аудиогид до выставки «Футуромарение» арсенала (на украинском и английском языках). Сканируйте QR-коды в пространстве выставки и слушайте удивительные истории о футуризме.
Выставку можно посетить и виртуально! Благодаря 3D-туру знакомьтесь, изучайте, открывайте для себя футуризм из любого уголка мира
Адрес: ул. Лаврская, 12
Стоимость билетов: 100 грн, семейный 200 грн (для 2 взрослых и 2 детей в возрасте от 12 лет) или одного взрослого и трех детей от 12 год), льготный 50 , студентов и людей пожилого возраста при условии наличия действительного удостоверения). Детям до 12 лет — вход бесплатный.
В центре Киева продолжается Всеукраинская рождественская выставка
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»