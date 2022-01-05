Экскурсии и Сокиринский Вертеп: события недели в Художественном Арсенале
В девяти залах Старого арсенала продолжается выставка «Футуромарение». Фото автора
В девяти залах Старого арсенала проходит выставка «Футуромарение», которая знакомит с украинским футуризмом. В первую неделю нового года в рамках выставки пройдут экскурсии об авангардном театре, для родителей с младенцами и людей пожилого возраста. 9 января киевляне увидят реконструкцию оригинального текста и сценария Сокиринского Вертепа 1774 года.
Экспозиция в художественном арсенале презентует наиболее радикальное видение искусств 1920-х в Украине: деструкции старой художественной формы истории. Эксперимент и провокация, смешивание серьезного и смешного, политического и бытового — таким был путь футуризма.
В девяти залах Старого арсенала продолжается выставка «Футуромарение». Фото автора
Среди экспонатов — единственные сохранившиеся в Украине супрематические вышивки Нины Генке-Меллер, а также произведения Давида Бурлюка, Вадима Меллера, Александра Богомазова, Марии Синяковой, Бориса Косарева, Сандро Фазини, Василия Ермилова, кинокамера и фильма Евгений. На выставке зрители также увидят реконструкцию сцены из спектакля Игоря Терентьева «Дивак», нереализованного футуристического архитектурного проекта Театра массового музыкального действа в Харькове, мультимедийную инсталляцию «Поэзомалярство» на стихи Михаила Семенко. залах Старого арсенала (на украинском и английском языках). Сканируйте QR-коды в пространстве выставки и слушайте удивительные истории о футуризме.
Выставка работает ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость билетов: 100 грн, льготный 50 грн (для школьников в возрасте от 12 лет, студентов и людей пожилого возраста) при наличии действительного посвидения , семейный 200 грн (для 2 взрослых и 2 детей в возрасте от 12 лет или одного взрослого и трех детей в возрасте от 12 лет). Детям до 12 лет — вход бесплатный.
События недели:
5 января, среда, 18:30 — Тематическая экскурсия «Украинский авангардный театр ».
Узнайте больше об амазонке украинского авангарда Александре Экстере, о Лесе Курбасе и «Березеле», Вадиме Меллере, Анатолии Петрицком и их достопримечательностях.
Вход по билету на выставку и предварительной регистрации
8 января, суббота, 11:30— Экскурсия для родителей с грудным детями.
В Художественном арсенале комфортные условия: пространство хорошо обустроено; во входной зоне можно воспользоваться комнатой для младенцев и бесплатным прокатом детских колясок.
Вход по билету на выставку.
9 января, воскресенье, 12:00 — Экскурсия по выставке для людей пожилого возраста.
Вход бесплатный, предварительная регистрация по номеру: 098 416 40 63.
9 января, воскресенье, 17:00 — Сокиринский Вертеп Реконструкция оригинального текста и сценария от 1774 года.
Перформанс-реконструкция состоится в сопровождении музыкальной группы «Хорея Казацкая» под руководством .
В праздничном событии примут участие Остап Ступка, Олег Скрипка, Тарас Чубай, Иван Малкович, Иван Леньо, Вадим Карпяк и другие
Режиссер проекта — Наталья Скрипка.
Продолжительность события: 60 вы .
Стоимость билетов: 160 грн., семейный 360 грн (для 2-х детей от 3 год и двух взрослых), льготный 80 грн (для детей от 3 годов , пенсионеров и студентов).
Адрес «Художественного Арсенала»: ул. Лаврская, 12
Что интересно в культурных заведениях столицы: афиша событий недели
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»