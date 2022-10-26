Экс-генералу СБУ Наумову сообщили о еще одном подозрении. Его обвиняют в мошенничестве
Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе сербского города Ниш за отмывание денег.
Фото: Валерии Егошиной A A+ A++
Событие:Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении бывшему руководителю главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову, задержанному в Сербии. В этот раз экс-генерала обвиняют в мошенничестве.
Детали и комментарии:В 2019 году Наумов возглавлял Агентство по управлению зоной отчуждения, но решил сменить работу – перешел на работу в Службу безопасности Украины. Однако вместо того, чтобы уволиться с государственного предприятия, он сообщил работникам бухгалтерии о том, что его якобы призвали на военную службу в СБУ. Но в спецслужбу он устроился не по призыву и должен был уволиться с предыдущего места работы. Из-за ложной информации, которую он предоставил, предприятие продолжало выплачивать ему заработную плату, как призванному военнослужащему.
Таким образом, он одновременно получал двойную зарплату. На государственном предприятии ему ежемесячно насчитывалось примерно 160 тысяч гривен ежемесячно. Немалые заработки были и у СБУ. Своими действиями нанес государству 3,2 миллиона гривен ущерба.
«Экс-генералу СБУ сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет ув. конфискации имущества. На период досудебного следствия фигуранту заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – отмечают в ДБР.
Напомним, Андрей Наумов, которого президент Владимир Зеленский назвал предателем и лишил звания бригадного генерала, скрылся из Украины 23 февраля за несколько часов до начала российского вторжения. Ранее ДБР уже сообщил ему о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением. Подозреваемый был объявлен в международный розыск. По данным следствия, он находится на территории Республики Сербия. ДБР направило документы на экстрадицию подозреваемого.
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Также во время пребывания в должности директора ГП «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения» Наумов заключил с фиктивным предприятием заведомо экономически невыгодный договор. Это повлекло за собой тяжкие последствия государственному предприятию и было сделано в интересах третьих лиц.
Экс-начальник управления СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, стоимость которого не соответствовала его официальным доходам. Его семья приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе центра Киева в четыре раза дешевле рыночных цен. Журналист Юрий Бутусов считал его «кошельком» главы СБУ Ивана Баканова и связывал чистки в СБУ с «переделом рынка контрабанды». Также во время директорства в госпредприятии он был фигурантом ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.
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После бегства из Украины Наумов несколько месяцев жил в Германии, затем пересек границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями. Он был задержан на пограничном переходе между Сербией и Северной Македонией. Полиция обнаружила у него не задекларированными более 600 тысяч евро и около 125 тысяч долларов наличными, а также драгоценности. Вместе с ним в автомобиле находился украинский бизнесмен и гражданин Германии Александр Акст, которого тоже задержали.
В настоящее время Наумов и Акст находятся в следственном изоляторе сербского города Ниш. Против обоих выдвинули обвинения в отмывании денег.