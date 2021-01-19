Экономист предсказал российским пенсионерам катастрофу
С 2022 года индексация пенсий не будет покрывать инфляцию или они вообще перестанут расти, предсказал экономист Виталий Калугин.
По его мнению, у государства попросту не хватит средств на это, да и необходимости в популистских мерах у властей, по всей видимости, уже не будет. «Пенсионный фонд уже сейчас дырявый, дальше ситуация будет ухудшаться. Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе пенсионных баллов, – объяснил Калугин. – А баллы будут либо удерживать пенсию от роста, либо даже уменьшать ее. Но беспокоиться уже никто не будет, ведь выборы пройдут».
С ним отчасти согласен экономист и политолог Никита Масленников. По его словам, за свое ближайшее будущее пенсионерам переживать не стоит, а в дальнейшем понадобятся какие-то кардинальные реформы. «Мы видим, что на 2022 год пенсии тоже защищены. Но для серьезного прорыва нужно переделывать пенсионную систему. Прежде всего, реформировать то, как работают пенсионные баллы», – уверен эксперт.
Ранее представители фракции ЛДПР в Госдуме сообщили о своей инициативе сделать индексацию чаще одного раза в год. Правда, их законопроект не обязывает повышать пенсии, а лишь регламентирует возможность для этого.