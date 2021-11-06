Экологический город будущего: как будет развиваться Киев

magictr | 06.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Экологический город будущего: как  развиваться Киев

Для Киева разработали план действий «Зеленый город», в котором прописали, как будет развиваться столица с точки зрения экологии.

Этот план реализуется в рамках соответствующей Программы Европейского банка реконструкции и развития. И сейчас киевляне имеют возможность ознакомиться с проектом и внести свои предложения и замечания. Документ размещен на Едином веб-портале территориального общества города Киева по ссылке: https://bit.ly/2ZYA9Ry.

«План определяет комплекс мер, которые будут способствовать и стимулировать обеспечение публичных или частных зеленых инвестиций в такие сектора как: городской транспорт и мобильность, энергоэффективность зданий и централизованное энергоснабжение, водоснабжение и водоотвод, управление отходами, устойчивость города и природо- город“ и управления данными»,— объяснили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Экологический город будущего: как будет развиваться /></p> <p>Проблемы, которые необходимо решить</p> <p>Эксперты подчеркивают, что последовательное внедрение разработанного Плана действий будет способствовать озеленению и оздоровлению города и закрепит за городом статус зеленого. </p> <p>В частности имеет целью смягчение давления секторов, среди которых:</p> <table> <tbody> <tr> <td style=Направления

Стратегическая цель.

Через 15 лет город:

Городской транспорт и мобильность

мобильность

сведет к минимуму загрязнения и выбросы парниковых газов на транспорте в пределах города

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Энергоэффективность и теплоснабжение снизит загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов источниками, генерирующими энергию с использованием ископаемого топлива

Водоснабжение и

водоотвод

улучшит очистку сточных вод и качество питьевой воды до уровня стандартов ЕС Управление отходами внедрит систему управления ТБО в соответствии с европейской иерархией обращения с отходами

Устойчивость и

природоориентированные

решения

усилит экологичность и устойчивость инфраструктуры города к природным катаклизмам и климатическим изменениям, сохранит биоразнообразие городской экосистемы

Ориентировочное потенциальное привлечение инвестиций для плана действий составляет около 2,5 млрд евро, включая финансирование со стороны города, МФО и частное финансирование и инвестиции. Общественное обсуждение начинается 5 ноября, и продлится 30 дней. — до 6 декабря включительно. Представители общественности могут предоставить письменные замечания и предложения в печатном и электронном виде. , г. Киев, ул. Крещатик, 36.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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