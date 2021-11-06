Экологический город будущего: как будет развиваться Киев
Для Киева разработали план действий «Зеленый город», в котором прописали, как будет развиваться столица с точки зрения экологии.
Этот план реализуется в рамках соответствующей Программы Европейского банка реконструкции и развития. И сейчас киевляне имеют возможность ознакомиться с проектом и внести свои предложения и замечания. Документ размещен на Едином веб-портале территориального общества города Киева по ссылке: https://bit.ly/2ZYA9Ry.
«План определяет комплекс мер, которые будут способствовать и стимулировать обеспечение публичных или частных зеленых инвестиций в такие сектора как: городской транспорт и мобильность, энергоэффективность зданий и централизованное энергоснабжение, водоснабжение и водоотвод, управление отходами, устойчивость города и природо- город“ и управления данными»,— объяснили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.
Направления
Стратегическая цель.
Через 15 лет город:
Городской транспорт и мобильность
мобильность
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Водоснабжение и
водоотвод
Устойчивость и
природоориентированные
решения
Ориентировочное потенциальное привлечение инвестиций для плана действий составляет около 2,5 млрд евро, включая финансирование со стороны города, МФО и частное финансирование и инвестиции. Общественное обсуждение начинается 5 ноября, и продлится 30 дней. — до 6 декабря включительно. Представители общественности могут предоставить письменные замечания и предложения в печатном и электронном виде. , г. Киев, ул. Крещатик, 36.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»