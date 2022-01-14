Ежемесячно в «Киев Цифровой» платят за более 30000 парковок

magictr | 14.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Водители стали больше платить в бюджет Киева за парковку. Фото: Борис Корпусенко

В приложение уже внесли около 300000 номеров авто.

С 1 июля прошлого года в столице действуют новые тарифы на парковку в центральной части города, на окраинах центра на муниципальных площадках и . Похожая диджитализация помогает столичным властям бороться с нелегальными парковщиками.

С того времени прошло меньше года, а в городское приложение «Киев Цифровой» водители уже внесли около 300000 номеров авто. В приложении водители ежемесячно платят свыше 30000 парковок. Отметим, что за парковку в зоне необходимо уплатить 35 грн за час, в зоне – 25 грн за 1,5 грн. час. При этом парковки в выходные и праздничные дни, а также в рабочие с 22:00 до 8:00 остаются бесплатной.

Чтобы безналично оплачивать парковку в городском приложении «Киев Цифровой», необходимо:

  • указать или выбрать из списка номер авто;
  • выбрать паркинг в поиске или найти его на карте;< /li>
  • нажать «Начать парковку»;
  • нажать «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг.

В случае неуплаты водителей ожидает неприятный сюрприз в виде штрафа, размер которого установлен законодательством Украины. Он составляет 20кратный размер в зависимости от зоны парковки, а именно:

  • И зона — штраф 700 грн;
  • II зона — штраф 500 грн;

    • < li>ІІІ зона— штраф 100 грн.

Кстати, водители стали больше платить в бюджет Киева за парковку. Только в прошлом месяце шоферы заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен.

Доходы по парковке поступают в специальный фонд в бюджете столицы, средства из которого выделяются на улучшение и развитие общественного транспорта, систем дорожного движения, а также повышение безопасности пешеходов на улицах города.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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