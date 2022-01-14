Ежемесячно в «Киев Цифровой» платят за более 30000 парковок
Водители стали больше платить в бюджет Киева за парковку. Фото: Борис Корпусенко
В приложение уже внесли около 300000 номеров авто.
С 1 июля прошлого года в столице действуют новые тарифы на парковку в центральной части города, на окраинах центра на муниципальных площадках и . Похожая диджитализация помогает столичным властям бороться с нелегальными парковщиками.
С того времени прошло меньше года, а в городское приложение «Киев Цифровой» водители уже внесли около 300000 номеров авто. В приложении водители ежемесячно платят свыше 30000 парковок. Отметим, что за парковку в зоне необходимо уплатить 35 грн за час, в зоне – 25 грн за 1,5 грн. час. При этом парковки в выходные и праздничные дни, а также в рабочие с 22:00 до 8:00 остаются бесплатной.
Чтобы безналично оплачивать парковку в городском приложении «Киев Цифровой», необходимо:
- указать или выбрать из списка номер авто;
- выбрать паркинг в поиске или найти его на карте;< /li>
- нажать «Начать парковку»;
- нажать «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг.
В случае неуплаты водителей ожидает неприятный сюрприз в виде штрафа, размер которого установлен законодательством Украины. Он составляет 20кратный размер в зависимости от зоны парковки, а именно:
- И зона — штраф 700 грн;
- II зона — штраф 500 грн;
< li>ІІІ зона— штраф 100 грн.
Кстати, водители стали больше платить в бюджет Киева за парковку. Только в прошлом месяце шоферы заплатили за парковку 3,169 миллиона гривен.
Доходы по парковке поступают в специальный фонд в бюджете столицы, средства из которого выделяются на улучшение и развитие общественного транспорта, систем дорожного движения, а также повышение безопасности пешеходов на улицах города.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»