Ежедневно 700 пирожков и 250 литров супа: повара Охматдета кормят всю больницу во время войны
Повара начинают работать с пяти утра. Фото: Охматдет
Наибольшая специализированная больница Украины работает в условиях военного времени 24 часа 7 дней в неделю. И в таком режиме живут не только врачи, а все службы больницы. В частности — работники кухни.
О «кухонном фронте» больницы рассказали в пресс-службе Охматдета.
Во время войны пищеблок обеспечивает пищей не только пациентов, а их родителей, врачей и всех сотрудников, которые круглосуточно работают в Охматдете. В общей сложности это более 700 человек.
«Чтобы всех накормить, повара начинают работать с пяти утра, а заканчивают в одиннадцать ночи. Раньше их рабочий день начинался в 6:00 и длился до 19:00. Во время войны сотрудников на пищеблоке стало меньше, а количество порций, которые должны готовить повара, увеличилось. Итак, если поспать удается 6 часов — это счастье, — говорит шеф-поварешка Майя Васильевна. Она работает в Охматдете 35 лет.
Фото: Охматдет
Фото: Охматдет
Фото: Охматдет
Фото: Охматдет
Энергетическую ценность каждого блюда просчитывают диетсестры, а работники продовольственного состава круглосуточно принимают. Вместе они образуют единую систему, обеспечивающую питание для всей больницы. Каждый день на кухне работают 7 женщин. За день они жарят 150 литров омлета, варят 250 литров супа, лепят 700 и это только часть из меня.
Помогают им волонтеры, которые привозят часть обедов.
«Мы благодарим всех ресторанов и волонтеров, которые привозят пищу для Охматдета. Спасибо нашим замечательным поварам, которые неустанно готовят для всей больницы», — отмечают в Охматдете. Сейчас врачам приходится оперировать детей и взрослых. Так, недавно в больницу Охматдет доставили семью раненых киевлян, пострадавших в результате российского обстрела одного из районов Киева. Мама прикрыла своим телом одномесячную дочь. Сама женщина получила многочисленные осколочные ранения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»