«Его слова пусты». Кулеба прокомментировал обещание путина не атаковать Одессу после разблокировки портов
В МИД напомнили: за несколько дней до вторжения президент России убеждал Шольца и Макрона, что не будет нападать на Украину.
Фото uk.wikipedia.org A A+ A++
Событие: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не верит в пустые обещания пути не использовать торговые пути для нападения на Одессу .
Детали и комментарии: «Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же путь, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить путину, его слова пусты», — написал Кулеба в Twitter. Ранее глава МИД рассказал, что Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта зерна из порта Одессы. «Вопрос в том, как гарантировать, что россия не воспользуется этим торговым путем для того, чтобы атаковать Одессу. Пока гарантий от россии нет», — заметил он в Twitter. Напомним, в интервью росСМИ президент РФ заявил, что Украина для экспорта продовольствия может использовать порты Николаева и Одессы, предварительно их разминировав, и что Россия не будет пользоваться ситуацией разминирования, чтобы совершить «какие-то атаки с моря».
Тем временем Bloomberg сообщил, что Турция и россия достигли предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. Этот план якобы позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей с украинским зерном из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов. Ожидаются, что 8 июня стороны будут обсуждать этот план во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару.
Украину не приглашали на встречу России и Турции по открытию коридоров для вывоза зерна из портов нашего государства. Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Укринформа. «Меня не приглашали, министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали. Разговоры о том, что Турция может быть посредником в этой блокировке украинских портов, есть. Я говорил с президентом Эрдоганом, мы говорили и об этом. Для нас важно то, что мы готовы выпускать зерно. Мы ломаем сейчас информационный нарратив россии о том, что дефицит пищевых продуктов (произошел) через Украину, из-за того, что мы не вывозим. Это неправда, но они это распространяют именно в тех государствах, где будет этот дефицит», — подчеркнул Зеленский. По его словам, нужно, чтобы существовал коридор безопасности, чтобы флот того или иного государства обеспечил вывоз зерна из Украины.
читайте также: Владимир Зеленский назвал число украинских героев «Азовстали», которые находятся в плену «Украинское зерно» не дает спокойствия Турции. Оказывается, они уже договорились с россией, как под эгидой ООН будут обеспечивать его вывоз из Одессы. прокомментировал в Facebook эксперт Валерий Клочок.
Заметим, Россия заблокировала в украинских портах более 20 миллионов тонн зерна. 4 июня российские террористы уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил в Twitter, что продовольственный кризис в мире создается россией искусственно. «В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая путином, чтобы отвести вину, становится еще более циничной», — считает он.