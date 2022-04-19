Ее фронт: депутат Киевсовета Динара Габибуллаева в тылу приближает победу
7537
Динара Габибуллаева: депутаты исполняют Гимн Украины в начале сессии. Фото: из архива депутата
Динара Габибуллаева рассказала о своей миссии на войне и интересных встречах.
Когда началась война, депутат Киевсовета Динара Габибуллаева осталась в столице и с первых дней помогает военным и гражданским приближать победу. Ведь в трудные времена испытаний каждый украинец, как на передовой, так и в тылу, это — воин. -deputatka-kiyivradi-dinara-gabibullayeva-vnbsptilu-nablizhaye-peremogu-a16c4fc.jpg» alt=»Ее фронт: депутат Киевсовета Динара Габибуллаева в тылу приближает победу» />
Фото: из архива депутата
ДОСТАВКА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Динара Габибуллаева совместно с волонтерами постоянно занимается доставкой гуманитарной помощи.
«Утешительно, что с первых дней войны удалось наладить сотрудничество с иностранными партнерами и организациями, которые поддерживают украинцев и доставляют гуманитарную помощь в Украину»,— рассказывает депутат.
Да, на днях гуманитарный груз привезли в село Шевченко, которое расположено в Броварском районе Киевщины.
«В населенном пункте вражеские войска разрушили 46 жилых домов, ограбили продовольственные магазины, уничтожили объекты инфраструктуры. Во время временного захвата села кафиры нещадно убивали мирное население.
Мы никогда не простим и не забудем военные преступления против Украины. Украинцы — непобедимая нация, поскольку наш патриотический дух, свободолюбие и любовь к родной стране невозможно побороть», — подчеркнула Динара Габибуллаева.
Динара Габибуллаева в селе Шевченково. Фото: из архива депутатки
Улыбки сквозь слезы
В апреле госпожа Динара, вместе с Мариной Порошенко, посетили и Бородянку и ее окрестности. Увиденное поразило. Но не так разруха, вызванная оккупантами, как сила воли и мужество наших людей. Одна женщина подбежала с объятиями — не могу передать свои эмоции… Другая сказала: «Не дождутся они, я буду петь свой Гимн, в своем краю, который не отдам никому».
Еще другая рассказала, как застрелили тетю прямо дома и разбомбили дом… Дедушка рассказал, как похоронил свою женщину во дворе… Еще одна бабушка вспомнила, как ей сказали рашистские изверги: «Нам что людей и после всего, что эти люди пережили, они улыбаются сквозь слезы…», — рассказывает депутат. deputatka-kiyivradi-dinara-gabibullayeva-vnbsptilu-nablizhaye-peremogu-40c9175.jpg» alt=»Ее фронт: депутат Киевсовета Динара Габибуллаева в тылу приближает победу» />
Динара Габибуллаева: украинцы — несгибаемая нация! Фото: из архива депутата
ВАЖНАЯ МИССИЯ
Во время войны Динара Габибуллаева, если и покидала Киев, то ненадолго и очень с важной миссией.
Лидер «Солидарной Молодежи» Динара Габибуллаева приняла участие в заседании YEPP молодежная организация в Европе).
Ведь в такое тяжелое время очень важна поддержка Украины от европейской молодежи.
Были слезы, долгие переговоры, было сложно рассказывать и показывать реалии украинской молодежи, которая на войне борется за право быть независимыми и жить на мирной, своей земле. YEPP задекларировал полноправное членство нашей организации! Этот жест прежде всего свидетельствует о поддержке Украины на всех уровнях», — рассказывает депутат.
Там же были многочисленные встречи с людьми, фондами, организациями, где речь шла о помощи Украине. В частности, удалось договориться о поставках бронежилетов для наших воинов и турникетов. Первые их партии уже доставили в Украину. peremogu-a709bda.jpg» alt=»Ее фронт: депутат Киевсовета Динара Габибуллаева в тылу приближает победу» />
Динара Габибуллаева: очень важна поддержка европейских партнеров. Фото: из архива депутата
ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Интересные встречи бывают всегда. А во время войны они особенно приятны.
В столицу приехал Даг Лайман — голливудский кинорежиссер и продюсер.
«Даже меня познакомил американский друг Аксель, который также с нами волонтерит. Он ищет человека, которого он будет учить, менторить во время съемки о войне против украинского народа… Я рада стать маленькой частью большого процесса»,— написала госпожа Динара на своей странице в фейсбуке.
Динара Габибуллаева и Даг Лайман. Фото: из архива депутатки
А еще депутатка уверена в победе украинского народа:
«С нашей верой в армию и несокрушимой силой духа мы обязательно победим!»
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»