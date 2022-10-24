ЕБРР выделил Украине до 3 миллиардов евро. На что пойдут эти деньги?
А еще 200 миллионов евро в поддержку недавно пообещала предоставить Норвегия.
Фото: ЕБРР A A+ A++
Событие: В течение 2022-2023 годов Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине до 3 миллиардов евро помощи. Об этом сообщает прессслужба ЕБРР.
Детали и комментарии:«Во время визита в Киев президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сообщила Владимиру Зеленскому о решимости банка поддерживать Украину, пока она защищается от российской агрессии, отмечают в главном европейском финансовом учреждении. С начала вторжения в феврале ЕБРР выделил свыше и цель утроить этот показатель к концу 2023 г. Его основное внимание будет сосредоточено на поддержке «реальной» экономики – энергетической и продовольственной безопасности, восстановлении железнодорожной инфраструктуры и поддержке фармацевтической отрасли».
Президент Зеленский во время встречи сделал упор на поврежденные объекты инфраструктуры страны и заявил, что россияне активизировали атаки на предприятия по производству и распределению электроэнергии.
«Инвестиции ЕБРР уже осуществлены в электроэнергетические компании Украины, а также предоставление поддержки ликвидности до 500 миллионов евро для Нафтогаза. Также ведутся дискуссии по расширению финансирования срочных ремонтов электросетей и поддержке муниципальных властей Киева, Львова и Днепра. Инвестиции ЕБРР поддерживаются донорами или гарантами из стран включая США и другие государства ЕС и G7. Недавно Норвегия пообещала 200 миллионов евро в поддержку», – отмечает пресс-служба Европейского банка.
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В ходе двухдневного визита в Украину президент Европейского банка также провела встречи с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, мэром Киева Виталием Кличко и новым главой НБУ Андреем Пышным. Кроме того, состоялись переговоры с руководителями бизнеса, среди которых главы Укрэнерго, Укрзализныци и Приватбанка и Dragon Capital.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития в марте этого года объявил о начальном пакете мер по обеспечению устойчивости на сумму 2 миллиарда евро, чтобы помочь гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине. А также пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении нашего государства, как только разрешат условия.