Душил собачьим поводком: в Киеве задержали мужчину, который напал на работницу киоска

magictr | 07.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Душил собачьим поводком: в Киеве задержали мужчину, который напал на работницу киоска Нападник душил потерпевшую, .

К правоохранителям обратилась прохожие с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта на улице Кирилловской неизвестный бьет женщину. На место происшествия срочно прибыли следователи и криминалисты.

По словам начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, мужчина воспользовался моментом, когда работница открыла дверь киоска, и напал на нее.

«Сначала нападавший толкнул женщину, в результате чего она потеряла равновесие и упала, а затем начал ее душить собачьим поводком. Действиям злоумышленника пытались помешать прохожие, которые и вызвали полицию. Когда потерпевшая перестала сопротивляться, нарушитель схватил ее сумку, забрал оттуда два мобильных телефона и скрылся с места происшествия»,— комментирует Юрий Трембицкий.

Полицейские немедленно начали комплекс розыскных мероприятий и вскоре задержали подозрения подтверждениями. Им оказался 43-летний безработный киевлянин, не имеющий постоянного места жительства и ранее привлекаемый к уголовной ответственности за имущественные преступления. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — разбой, соединенный с насилием. За содеянное ему грозит от трех до семи лет.

Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что мужчина, который на Троещине напал на продавщицу киоска — получил приговор

Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»

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