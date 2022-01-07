Душил собачьим поводком: в Киеве задержали мужчину, который напал на работницу киоска
Душил собачьим поводком: в Киеве задержали мужчину, который напал на работницу киоска Нападник душил потерпевшую, .
К правоохранителям обратилась прохожие с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта на улице Кирилловской неизвестный бьет женщину. На место происшествия срочно прибыли следователи и криминалисты.
По словам начальника Подольского управления полиции Юрия Трембицкого, мужчина воспользовался моментом, когда работница открыла дверь киоска, и напал на нее.
«Сначала нападавший толкнул женщину, в результате чего она потеряла равновесие и упала, а затем начал ее душить собачьим поводком. Действиям злоумышленника пытались помешать прохожие, которые и вызвали полицию. Когда потерпевшая перестала сопротивляться, нарушитель схватил ее сумку, забрал оттуда два мобильных телефона и скрылся с места происшествия»,— комментирует Юрий Трембицкий.
Полицейские немедленно начали комплекс розыскных мероприятий и вскоре задержали подозрения подтверждениями. Им оказался 43-летний безработный киевлянин, не имеющий постоянного места жительства и ранее привлекаемый к уголовной ответственности за имущественные преступления. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — разбой, соединенный с насилием. За содеянное ему грозит от трех до семи лет.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что мужчина, который на Троещине напал на продавщицу киоска — получил приговор
Виктория ГРЕБИНЬ, «Вечерний Киев»