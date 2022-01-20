Душил и поджигал волосы: в Киеве пенсионер двое суток насиловал девушку
Муж обманом заманил девушку в свою квартиру. Фото из открытых источников
Полицейские задержали 62-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном содержании против ее воли.
По данным следствия, 16 января пенсионер путем обмана завел пострадавшую в квартиру на Харьковском шоссе, где насиловал ее в течение двух дней. Девушка пыталась сопротивляться, поэтому подонок ее бил, душил и поджигал волосы.
В Киевской городской прокуратуре рассказали, что 18 января подозреваемый отпустил свою жертву. Девушка сразу обратилась в полицию. Насильника задержали. В квартире, где жил, провели неотложный обыск. Правоохранители нашли там личные вещи девушки, веревку, которой он связывал свою жертву и другие вещественные доказательства.
В квартире насильника нашли вещи девушки и веревку
Начальник отделения следственного отдела Дарницкого управления полиции Сергей Божок рассказал, что 25-летняя киевлянка познакомилась с неизвестным мужчиной случайно в магазине и спросила у него, где поблизости есть туалет.
«Муж предложил воспользоваться туалетом в его находящейся рядом квартире. После того, как они оказались в доме, мужчина закрыл дверь и спрятал ключи. Далее злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове и, связав руки, совершил в отношении нее сексуальное насилие», — рассказал Сергей Божок. Следователи выяснили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления , но вышел из под стражи под залог. В настоящее время 62-летнему уроженцу Умани Черкасской области сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения.
Решается вопрос об избрании насильнику безальтернативной меры пресечения — содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Похожая история произошла в ноябре на Троещине. Девушка помогла 61-летнему мужчине поднести сумку, а тот запер ее в квартире. К счастью, девушка забежала в ванную комнату, закрылась и позвонила по телефону на спецлинию 102.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»