Душевые комнаты и бар: на столичном вокзале обновили зону отдыха

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Душные комнаты ;бар: на столичном вокзале обновили зону отдыха

Лаунж-зона. Фото: Укрзализныця

На железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» открыли зону отдыха с повышенным уровнем комфорта.

С сегодняшнего дня, 31 декабря, пассажиры железнодорожного вокзала «Киев -Пассажирский» будут привыкать к тому, что перед поездкой они смогут спокойно принять душ и выпить бокал вина. Те, кто на платформе будут встречать бизнес-партнеров, смогут переговорить в специальной для этого комнате.

Впервые компания АО «Укрзалізниця» открыла эксклюзивную лаунж-зону с повышенным уровнем комфорта для путешественников. В ее стенах обустроили:

  • коворкинг-зону;
  • переговорную комнату;
  • детскую комнату с мягкой игровой поверхностью;

    • < li>уборную с пеленальным столиком и детское меню;

  • пространную зону отдыха;
  • барную зону;
  • библиотеку LibrariUZ;
  • душевые комнаты и зону чистки обуви.

Лаунж-зона расположена на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади — слева от центрального входа до вокзала.

Стоимость часа пребывания в ней будет стоить 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ—150 гривен.

Душевые комнаты и бар: на бар отдыха

Детская комната. Фото: Укрзализныця

Душевые

Переговорная комната. Фото: Укрзализныця

А с вчера, 30 декабря, компании АО «Укрзалізниця» запустила двухэтажный поезд по маршруту №747 Киев— Львов. Поезд будет отправляться из Киева ежедневно, кроме понедельников, в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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