Душевые комнаты и бар: на столичном вокзале обновили зону отдыха
Лаунж-зона. Фото: Укрзализныця
На железнодорожном вокзале «Киев-Пассажирский» открыли зону отдыха с повышенным уровнем комфорта.
С сегодняшнего дня, 31 декабря, пассажиры железнодорожного вокзала «Киев -Пассажирский» будут привыкать к тому, что перед поездкой они смогут спокойно принять душ и выпить бокал вина. Те, кто на платформе будут встречать бизнес-партнеров, смогут переговорить в специальной для этого комнате.
Впервые компания АО «Укрзалізниця» открыла эксклюзивную лаунж-зону с повышенным уровнем комфорта для путешественников. В ее стенах обустроили:
- коворкинг-зону;
- переговорную комнату;
- детскую комнату с мягкой игровой поверхностью;
- пространную зону отдыха;
- барную зону;
- библиотеку LibrariUZ;
- душевые комнаты и зону чистки обуви.
< li>уборную с пеленальным столиком и детское меню;
Лаунж-зона расположена на первом этаже здания вокзала и имеет отдельный вход с Вокзальной площади — слева от центрального входа до вокзала.
Стоимость часа пребывания в ней будет стоить 250 гривен, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ—150 гривен.
Детская комната. Фото: Укрзализныця
Переговорная комната. Фото: Укрзализныця
А с вчера, 30 декабря, компании АО «Укрзалізниця» запустила двухэтажный поезд по маршруту №747 Киев— Львов. Поезд будет отправляться из Киева ежедневно, кроме понедельников, в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»