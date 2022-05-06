Двум столичным полицейским, сбежавшим с оружием, сообщили о подозрении
Бывшим правоохранителям грозит до 7 лет заключения. Фото из открытых источников
Один из беглецов скрывался в деревне на Киевщине, другого разыскали в Житомирской области.
Да, 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину правоохранители перешли на усиленный вариант. Двое полицейских батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции, получив автоматическое оружие, заслонили на чередование в Киеве.
Однако, в тот же день, то есть 24 февраля им кто-то сообщил об угрозе захвата столицы и якобы бегство Президента Украины из города. После этого полицейские отказались исполнять свои обязанности и самовольно покинули место службы, не сдав выданное им оружие. Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, автоматами они распорядились по собственному усмотрению, скрывая их. Беглецов уволили с занимаемых должностей. При процессуальном руководстве столичной прокуратуры бывшим правоохранителям сообщили о подозрении в присвоении оружия и боевых припасов. Им грозит до семи лет тюрьмы.
Досудебное расследование осуществляется следователями ТУ ДБР, расположенного в Киеве, по оперативному сопровождению Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Ранее правоохранители Киева задержали 18-летнего мошенника, который под видом эвакуации киевлян. Он обещал людям, что будет осуществлять перевозку за 2 500 гривен, однако после пересчета денег за «поездку» мужчина не выходил на связь.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»< /p>