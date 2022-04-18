Двум медицинским учреждениям столицы передали лекарства и средства гигиены
Лекарства передадут в медицинские учреждения
Команда Фонда «Будущее — детям» сформировала гуманитарную помощь и медикаменты для двух медицинских учреждений в столице.
Киевскому городскому консультативно-диагностическому центру, оказывающему медицинскую помощь раненым бойцам Вооруженных сил Украины. Среди прочего для заведения собрали медицинские препараты, продукты питания и средства гигиены.
Также лекарство подготовили для Главного медицинского центра Министерства внутренних дел Украины. В частности, была необходимость в целом перечне препаратов. Волонтеры фонда нашли необходимые медикаменты, в том числе и за границей. Этот гуманитарный груз также сформирован и уже отправлен в Киев.
Напомним, что Фонд «Будущее — детям» создан командой активистов, которые в мирное время успешно реализовали проект общественной организации «Развитие IT образования».
из-за войны наши волонтеры изменили направление деятельности и оказывают помощь пострадавшим от агрессии РФ, в частности оказывая помощь детям, эвакуированным с территории боевых действий, раненым военным и гражданам, вынужденным покинуть свои дома и уехать в страны мира.
Общественная организация «Развитие IT образования» была создана в апреле 2021 года. Главная цель организации — это устойчивое развитие IT-образования в Украине через создание лучших условий для получения высококачественного и практического образования в Украине, эффективной модели взаимодействия преподавателей, студентов и бизнеса, внедрение инновационной модели развития университетов и их подразделений, а также уменьшение оттока студентов границу.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»