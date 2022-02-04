Двум бывшим киевским судьям объявили приговор за взяточничество

magictr | 04.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Двум бывшим киевским судья приговор за взяточничество

Суд отправил обеих взяточников за решетку с конфискацией имущества. Фото из открытых источников

Высший антикоррупционный суд признал виновными во взяточничестве бывших судей Голосеевского райсуда Киева Александра Билыка и Андрея Новака. Последнего также осудили за незаконное хранение боевого пистолета.

Суд отправил Андрея Новака за решетку на семь с половиной лет с лишением права занимать должность судьи в течение трех лет. Высший антикоррупционный суд также постановил конфисковать все имущество обвиняемого.

Другой экссудия Александр Билык, который на время совершения преступления был адвокатом, получил семь лет тюрьмы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. У него также конфискуют все имущество. .jpg» alt=»Двум бывшим киевским судьям объявили приговор за взяточничество» />

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда

В 2018 году Билык получил восемь тысяч долларов, часть из которых передал Новаку за обеих обвиняемых взяли под стражу прямо в зале суда. Раньше они находились на свободе под залогом. Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Ранее правоохранители задержали 28-летнего жителя Донецкой области, который предложил 30 тысяч долларов взятки за изменение обвинения в незаконном производстве.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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