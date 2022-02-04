Двум бывшим киевским судьям объявили приговор за взяточничество
Суд отправил обеих взяточников за решетку с конфискацией имущества. Фото из открытых источников
Высший антикоррупционный суд признал виновными во взяточничестве бывших судей Голосеевского райсуда Киева Александра Билыка и Андрея Новака. Последнего также осудили за незаконное хранение боевого пистолета.
Суд отправил Андрея Новака за решетку на семь с половиной лет с лишением права занимать должность судьи в течение трех лет. Высший антикоррупционный суд также постановил конфисковать все имущество обвиняемого.
Другой экссудия Александр Билык, который на время совершения преступления был адвокатом, получил семь лет тюрьмы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. У него также конфискуют все имущество. .jpg» alt=»Двум бывшим киевским судьям объявили приговор за взяточничество» />
Обвиняемых взяли под стражу в зале суда
В 2018 году Билык получил восемь тысяч долларов, часть из которых передал Новаку за обеих обвиняемых взяли под стражу прямо в зале суда. Раньше они находились на свободе под залогом. Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.
Ранее правоохранители задержали 28-летнего жителя Донецкой области, который предложил 30 тысяч долларов взятки за изменение обвинения в незаконном производстве.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»