Дворец Украины зажигает огни королевской елки и приглашает на мюзикл «Новая Снежная королева»
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фото Бориса Корпусенко
13 декабря у Дворца Украины зажгли елку, которую посвятили премьере новогоднего мюзикла для всей семьи — «Новая снежная королева».
Новогодние праздничные представления — давняя традиция Дворец «Украина». В этом году 16-метровая королевская елка украшена золотыми коронами и имеет 650 игрушек. Она будет встречать киевлян и гостей столицы во время всех новогодних праздников. Дополняют композицию шесть маленьких елок.
Зажигали королевскую елку артисты мюзикла: Оля Полякова, Владимир Горянский, Дима Коляденко и Михаил Соколовский. Они поделились впечатлениями и рассказали о мюзикле.
Певица Оля Полякова сыграет роль снежной королевы: «Мне очень приятно стать главной героиней этого праздничного шоу и скажу честно, это была давняя моя мечта! Это первый украинский мюзикл, который написал Дмитрий Саратский. «Снежная королева» любимая сказка детства. Героиня сказки всегда была для меня загадкой. Почему она такая величественная, но холодная? Разве у нее нет сердца? Какую тайну она скрывает? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем шоу!». nanbspmjuzikl-nova-snigova-koroleva-8615ef8.jpg» alt=»Дворец Украины зажигает огни королевской елки и приглашает на мюзикл «Новая Снежная королева»» />
Она также добавила, что очень рада иметь возможность приглашать на каждое шоу деток из интернатов и детских домов, которые лишены родительской опеки.
«Приглашаю всех на новогоднее шоу, которое будет интересно как для детей и подростков, так и для взрослых. Это красивое шоу с крутой музыкой, где будут и новые персонажи — инстаграммщики и тектокеры. Поделюсь секретом, что мои девочки тоже ждут новый мюзикл, который рассказывает о том, что иногда люди делают это не тем, кем они являются, уделяют слишком большое внимание лайкам и фото», — отмечает певица.
Владимир Горянский выступает в мюзикле в роли Санты: «Мне принесли усы, бороду, и сразу создался определенный образ, который мне нравится. Мой персонаж в мюзикле «Новая снежная королева» помогает всем детям, которые придут на спектакль. Я считаю, что без Санты нет Нового года. Хочется пожелать всем, чтобы следующий год был чистым, ярким, добрым. Чтобы Новый год стал толчком к новой хорошей жизни, чтобы родители были больше со своими детьми и, конечно, ходили на наши представления».
В неожиданной роли выступит один из самых ярких и эпатажных артистов украинской сцены — Дима Коляденко. Пока его роль организаторы держат в секрете: «Я свою роль в мюзикле ждал два года, поскольку была пандемия, то премьера переносилась. Не могу сказать, какая у меня роль, однако скажу только, что, получая ее, я подумал: „Дошутился“. Год назад я пошутил, что смогу сыграть такого персонажа, и организаторы мне его предложили. Как артисту, мне эта роль интересна. Я к ней готовлюсь, ищу детали. Сейчас шьют костюм, хожу на примерки».
Роль Кая сыграет знакомый публике артист — Михаил Соколовский из «Фабрики звезд»:
«Для меня это большая честь работать с такими известными артистами как Оля Полякова, Дима Коляденко, Владимир Горянский. Каждый из них достиг высот по своему делу. Именно у них можно поучиться многим полезным вещам, но и я могу поделиться своим молодежным опытом и дать полезные советы, потому что мюзикл «Новая снежная королева» является современным и новаторским.
Немного о себе. По специальности я профессиональный танцовщик и вокалист. Актерское мастерство получил учась на телеведущего. Работал в мюзиклах. В мюзикле «Новая снежная королева» есть возможность показать все, на что способен и способен: и пение, и танцы, и актерскую игру и даже акробатику. В программе планируется много цирковых трюков со мной».
Кроме того, зрители увидят крутых цирковых артистов и танцоров, среди которых есть специальные гости — уникальный танцевальный LED-коллектив из Днепра Light Balance (победители Amersca`s Got Talant, 2017 г.). />Эксклюзивную сценографию и декорации для шоу в течение нескольких месяцев разрабатывали крупнейшая в Украине компания по производству декораций — Star Light Scenary. Этот объемный трехъярусный и высокотехнический ледяной айсберг поразит даже самого взыскательного зрителя. tanbspzaproshuye-nanbspmjuzikl-nova-snigova-koroleva-9f80421.jpg» alt=»Дворец Украины зажигает огни королевской елки и приглашает на мюзикл «Новая Снежная королева»» />
По сюжету, действие мюзикла «Новая снежная королева» разворачивается в современных просторах интернета в наши дни. Удивительная история приключений Кая зазвучит современно, динамично и актуально. Также появится любимец ребятишек, но неожиданный персонаж именно этой сказки Ганса-Христиана Андерсена.
Произведение датского сказочника — гениальное: детский и самый взрослый в мире. Как все гениальные произведения, эта сказка неисчерпаема по своим смыслам: она вечна и всегда новая, никогда не стареет и нисколько не надоедает. Особенно, когда к ее интерпретации подходят, как и приличествует Дворцу — с мощным размахом, вычурностью, пониманием идей нового поколения зрителей, предлагая им крутые технологии, декорации, цифровые экраны, современную и яркую музыку, визуальный язык.
Мюзикл «Новая Снежная Королева» можно будет посетить в течение всей декады новогодних праздников: ежедневно в 14.00 и 17.00 в Национальном дворце искусств «Украина» с 24 декабря 2021 года до 6:2 грн.
Заказ билетов здесь: https://palace-ukraine.com/thenewsnowqueen
Официальная страница в Fb https://www.facebook.com/nationalpalaceukraine
Владимир Горянский выступает в мюзикле роли Санты
Оля Полякова сыграет роль снежной королевы
Оля Полякова сыграет роль снежной королевы
Дима Коляденко
Александр Лещенко- режиссер и хореограф шоу
Александр Лещенко режиссер и хореограф шоу
Это первый украинский мюзикл, написанный Дмитрием Саратским
Мюзикл «Новая Снежная Королева» можно будет посетить в течение всей декады новогодних праздников
Виктория Бабич-Вепрева, фото Бориса КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»