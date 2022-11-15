Двое нардепов были лишены мандата. Продолжится ли очищение парламента дальше?
Верховная Рада приняла постановление о прекращении депутатских полномочий Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
● Вадим Рабинович и Игорь Васильковский. Фото uk.wikipedia.org и facebook.com/vasilkovsky.igor A A+ A++ < Рабинович был сопредседателем ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, накануне полномасштабного вторжения России он покинул Украину. Васильковский входил во фракцию “Слуги народа”.
Мандат они потеряли на основании указа президента о лишении украинского гражданства. В политических кругах говорят, что упомянутые депутаты имели, кроме украинского, паспорт другого государства. И удивляются, почему гражданства Украины, а в то же время депутатского значка не лишают других нардепов, таких как Виктор Медведчук, кум Путин и представитель ОПЗЖ, подозреваемый в госизмене, Андрей Деркач, который, по информации СБУ, был завербован российской разведкой, или Алексей Коваль который перешел на сторону оккупационных властей в Херсонской области и которого якобы ликвидировали в августе 2022 года.
Ситуацию обсуждаем с политическими экспертами Александром Солонтаем и Андреем Золотаревым. ; Как считаете, может ли кто-то еще из нардепов потерять депутатский мандат?
● А. Солонтай:
— Да, если есть юридические основания для прекращения полномочий. Сейчас процесс очень медленный. Видно, во власти параллельно присматриваются, могут ли такие депутаты перейти на ее сторону, кто из них может быть информатором и так далее. Допускаю, если провести основательное расследование на предмет наличия нескольких паспортов у наших народных избранников и должностных лиц, то в отношении многих из них такой факт подтвердится.
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● А. Золотой :
— На мой взгляд, здесь дело имеем с политической технологией. Если происходит выборочное лишение мандата, оно напоказ. Власти пытаются продемонстрировать, что депутаты, имеющие двойное гражданство, будут лишены гражданства Украины. Мол, Рабинович и Васильковский (хотя он и не был откровенным оппозиционером) потеряли мандат, так что то же ждет вас.
— Какова вероятность, что поредеют именно ряды в прошлом фракции ОПЗЖ, а ныне депутатских групп “ПЗЖМ” и “Восстановление Украины”?
● А. Золотарев:
— Медведчука, которого на самом деле нет в стране, Ковалева, которого, вероятно, нет в живых, думаю, лишат мандата. Такая же участь может ждать еще кого-нибудь из нечужих. Война войной, а президенту нужно демонстрировать позицию по внутренней политике. Через год — парламентские выборы Хотя многие говорят, что политика сейчас не времени, мы видим, что политики и политсилы осенью активизировались: ездят по регионам, проводят пиар-акции, собирают деньги на армию и так далее.