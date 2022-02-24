Движение транспорта и автомобилей в Киеве не ограничено, — Николай Поворозник
Ситуация на дороге в обычном режиме. Фото: Вечерний Киев
В КГГА опровергли информацию об ограничении транспорта в Киеве
Информация об ограничении движения транспорта и автомобилей в Киеве не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он подчеркнул, что въезды и выезды из столицы не закрывали. Метрополитен работает в обычном режиме, кроме красной линии, где по организационным причинам поезда курсируют от станции «Лесная» до станции «Шулявская». Проезд в городском транспорте бесплатный, однако жителей просят пользоваться им только при необходимости и не задерживаться на платформах на станциях метро.
Наземный общественный транспорт Киева также продолжает курсировать в нормальном режиме.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»