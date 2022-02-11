Два по цене одного: влюбленным киевлянам в столичном зоопарке подарят билет
Акция действует два дня: от 12 по 14 февраля. Фото: Киевзоо
Такой приятный бонус решили сделать ко Дню влюбленных.
С 12 до 14 февраля влюбленные пары, которые приедут в киевский зоопарк смогут получить два билета по цене одного. Условия для этого просты: необходимо сделать фотографии возле тематической фотозоны перед входом в зоопарк или на парковке. И затем фотографии разместить в себе в соцсетях с хештегом #ilovekyivzoo.
Кстати в Киевзоо в прошлом году животные создали 53 пары. И это не учитывая сезонных пар птиц и тех, которые живут колониями.
«У этих пар за прошлый год появилось более 450 детенышей. В частности, у лемуров, ибисов, диких кошек, гуанок и других животных», — рассказали в киевском зоопарке.
Посетить в гости к животным можно по адресу: проспект Победы, 32.< /p>
Стоимость билета для взрослых — 120 гривен, для детей — 60 гривен, для владельцев «Карты киевлянина» — 70 гривен. Отметим, что с начала октября экзотических птиц столичного зоопарка переселили в теплый дом, где температурный режим содержится около +20°С.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»