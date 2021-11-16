Доверие зрителей к телеканалу «Киев» благодаря качественному обновлению составляет 72%
Ежедневно на канале «Киев» выходит 10 часов в формате news room. Фото: kyiv.media
За два года работы в новом формате объединены редакции телеканала «Киев» и радио «Киев FM» заняли лидерскую позицию среди региональных вещателей по численности аудитории.
Сегодня, 16 ноября, в Украине отмечают День работников радио, телевидения и связи. Поздравить с профессиональным праздником муниципальных медийщиков и вручить им награды пришла и столичная власть — замглавы КГГА Марина Хонда и директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк.
i>«В наше время именно вы обеспечиваете гражданам одно из фундаментальных прав! Ваша работа непростая, но одновременно интересная и полная романтики! Ия искренне поздравляю всех, кто работает в этой сфере. Интересных сюжетов и репортажей, благодарных читателей, слушателей и зрителей!» — отметила во время вручения Марина Хонда.
Коллектив телеканала с Мариной Хондой и Романом Лелюком
И по данным Nielsen, ежемесячно более миллиона киевлян становятся зрителями канала. А уровень доверия среди зрителей составляет 72%. Для понимания — даже общее доверие зрителей к телевидению в Украине составляет менее 40%.
Роман Лелюк рассказал, что в рамках модернизации телеканал осуществил ребрендинг, актуализировал формат вещания, создал современный павильон-трансформер с видеостиной, где одновременно могут снимать три различных программы, и обновил аппаратно-студийный комплекс.
Теперь каждый день на «Киев» выходит десять часов в формате news room, одновременно курсируют по городу восемь съемочных лайвгрупп, создается документальное кино собственного производства и почти два десятка уникальных телепроектов о Киеве.
В 2021 году телеканал начал вещание в HD-формате. Комплексные преобразования обеспечили зрителю качественную живую картинку практически в режиме реального времени. Вскоре вещатель планирует сосредоточиться на удержании лидерских позиций среди региональных телеканалов и сохранении аудитории, которую он аккумулировал.
В настоящее время 66% зрителей телеканала составляет аудитория младше 50 лет, тогда как до трансформации столько же 5 лет .
На радио «Киев FM» вдвое увеличили мощность радиопередатчика и возросло количество авторских проектов, а также программ разговорного формата.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев» »