Доступный спорт: жители Оболони могут участвовать в тренировках под открытым небом
Спортсменки, которые регулярно занимаются на Оболони. Фото: прессслужба Владислава Трубицына
Тренировки проходят бесплатно трижды в неделю.
Уже почти пол года на Оболонской набережной для взрослых киевлян трижды в неделю бесплатно проводят тренировки. В теплую погоду занимаются на набережной, под открытым небом, а когда снежит или дождит — в зале.
Такую оздоровительную и доступную привычку инициировал Владислав Трубицын, депутат Киевсовета. Он говорит, что сначала в таком формате проходили тренировки с профессиональными инструкторами для оболонских школьников, которые организовывали при поддержке Благотворительного фонда «Культурные новации», почетным президентом которого является депутат. А потом у родителей маленьких спортсменов возник вопрос: есть ли что-то подобное для них?
И уже осенью прошлого года Владислав Трубицын собрал взрослых киевлян на первую тренировку.
«Взрослым не менее детей нужна физическая активность. Но по обыденным делам или же за неимением средств часто бывает, что им совсем не до спорта. Поэтому я решил исправить эту ситуацию и мотивировать взрослых оболонцев заниматься собой», — комментирует «Вечернему Киеву» Владислав Трубицын. субботу— в 10:00.
В среднем к занятиям присоединяются более десяти человек. Все разного возраста, но с единственным страстным желанием улучшать физический и моральный дух.
Отметим, что к тренировкам может присоединиться любой взрослый человек. Желающих призывают собираться возле приемной Владислава Трубицына — на Оболонской набережной, 19 (корпус 5). И уже оттуда вместе отправляться на занятие.
На прошлой неделе Владислав Трубицын рассказывал нашему изданию об нынешней реконструкции книжного рынка «Петровка». Уже известно, что на обновленном рынке появится место для выставочной и концертной площадки.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»