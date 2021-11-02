Доллар падает. Что будет с курсом в ноябре?
С начала года гривна укрепилась по отношению к “зеленому” на 7,6%.
Фото из сообщения НБУ в FB A A+ A++
Событие: Гривна укрепляется по отношению к доллару одиннадцатый месяц подряд. По данным НБУ, в октябре “зеленый” просел на 0,9% (с 26,57 до 26,32 грн/$), а с начала года — 7,6%. В прошлом месяце гривна заняла шестое место в рейтинге наиболее укрепившихся по отношению к доллару мировых валют.
Детали и комментарии: Старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб говорит, что укреплению гривни способствует несколько факторов, в частности окончание олайн-миссии МВФ в Украине, что может открыть дорогу для получения транша в $700 млн. “Великолепной основой для укрепления гривни стало и выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 600 млн евро”, — отметил он в комментарии Экспрессу. Также на прошлой неделе, впервые с начала сентября, НБУ продал на межбанке $49,6 млн, а выкупил — $54,5 млн. Это означает, что регулятор уменьшил покупку валюты более чем в 6 раз по сравнению с позапрошлой неделей. По прогнозам аналитика, в ноябре наша национальная валюта и дальше будет ревальвировать. До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 25,8 – 26,3 грн, евро – . 29,7 – 30,3 грн. Кстати, в октябре евро подешевел к гривне на 1,5%, а с начала года – mdash; на 12,2%, что связано со снижением евро к доллару на мировом валютном рынке.
“Большая часть Украины находится в “красной” эпидемиологической зоне с жесткими ограничениями. Это удручает деловую активность, мобильность населения. Данный фактор сдерживает импорт и спрос на валюту. Учитывая опыт предыдущих локдаунов, важно отметить, что в такой период активность валютного рынка снижается, а курс в целом держится в небольшом торговом коридоре вплоть до выхода из ограничений”, — написал в Facebook финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, в ближайшее время курс будет в диапазоне 26,3-26,4 грн/$. Но, если газотрейдеры и импортеры угля выйдут на валютный рынок, потому что ситуация на угольных ТЭС очень тяжелая, гривна может упасть больше. Как хитрят банки и микрофинансовые компании
Аналитика Concorde Capital Евгения Ахтырко в своей колонке для НВ Бизнес отмечает, что благодаря невероятно удачной ценовой конъюнктуре на мировых рынках, в 2021 году объемы украинского экспорта товаров достигли девятилетнего максимума. И самое благоприятное состояние торгового баланса является причиной укрепления национальной валюты. В то же время, она предупреждает о возможном развороте курса после того, как торговый баланс начнет ухудшаться. Ведь цены на основную продукцию украинского экспорта падают, а потенциал увеличения импорта остается высоким. Аналитика предполагает, что до конца года курс находиться в районе 26,5-27 грн/$, но конец зимы может быть “волатильным”.
По мнению президента Ассоциации украинских банков Андрея Дубаса, в первой половине ноября доллар будет стоить 26-26,1 грн, но до конца года девальвационный тренд усилится. “В СМИ пишут о возможном изменении главы НБУ. Кирилл Шевченко назначен главой НБУ только в июле прошлого года. По закону срок назначения главы этого регуляторного органа определен на семь лет, и это не случайно. Неопределенность всегда создает колебания на межбанковском валютном рынке”, — говорит он, пишет thepage.ua.