Долгожданная победа: “Скифское золото” возвращается в Украину
Как отреагировали на решение амстердамского суда в Киеве и Крыму?
Событие: Апелляционный суд Амстердама вернул “Скифское золото” Украине Бесценные артефакты передадут на хранение в Национальный музей истории Украины в Киеве.
Детали: Как сообщается в заявлении, золото в столице Украины будет храниться временно. Пока ситуация в Крыму не стабилизируется.
“Хотя музейные экспонаты происходят из Крыма и в этом смысле также могут рассматриваться как наследие Крыма, они являются частью культурного наследия Украины, поскольку последнее существует как независимое государство с 1991 года. Музейные экспонаты принадлежат Музейному фонду государства Украина”, – цитирует пресс-служба МИД. сообщается в решении суда, которое цитирует “Европейская правда”.
Речь идет о большой коллекции из 565 артефактов, стоимостью более миллиона евро. Среди них — экспонаты Центрального музея Тавриды (132 музейных предмета страховой стоимостью 163 925 евро), Керченского историко-культурного заповедника (190 музейных предметов страховой стоимостью 582 000 евро), Национального заповедника “Херсонес Таврический” (28 музейных предметов страховой стоимостью 187 -культурного заповедника (215 музейных предметов страховой стоимостью 505 700 евро).
Эти предметы покинули Крым еще семь лет назад. Как рассказал в соцсети министр юстиции Украины Денис Малюска, между Музеем Алларда Пирсона и рядом музеев, расположенных на территории Автономной Республики Крым, были заключены договоры на экспонирование на выставке государственной части Музейного фонда Украины (так называемого “скифского золота”). Но из-за оккупации полуострова и претензии со стороны крымских музеев руководство Музея Алларда Пирсона отказалось возвращать Украине экспонаты выставки. Пока суд не вынес соответствующее решение.
“Название “скифское золото” уже стало распространенным, однако далеко не все предметы, по которым продолжается суд, изготовлены из золота и принадлежат к скифским временам. Их объединяет то, что они являются археологическими находками, обнаруженными на территории Крыма. Датирование артефактов &mdash ;от II века до новой эры до эпохи раннего Средневековья (VI-VII вв. н.э.) В частности, наиболее впечатляющими предметами из представленного собрания являются четыре китайских деревянных лакированных ящика, изготовленные в I веке”, — сообщили на странице Национального музея истории Украины в facebook (именно здесь временно будут хранить “скифское золото”).
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Комментарии: “Долгожданная победа в суде Амстердама! “Скифское золото” вернется в Украину… Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем “скифское золото”, а затем и Крым, – прокомментировал новость в twitter президент Владимир Зеленский.
“Сегодняшнее решение апелляционного суда в Нидерландах о возвращении скифского золота в Украину это не только о юридическом непризнании оккупации. В качестве этого решения, как и в беспристрастности голландского суда, точно нет ни у кого никаких сомнений. Решение суда – это юридический и политический прецедент того, что цивилизованный мир никогда не признает ни оккупации, ни ее последствий. После освобождения Крыма все изменения, которые пытается осуществить Россия на оккупированном полуострове, будут признаны юридически ничтожными”, — написал в facebook Павел Климкин, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах.
В оккупированном Центральном музее Тавриды решение суда назвали “образцом двойных стандартов”, которое нужно обжаловать.
“Это решение нарушает элементарную логику, которая была заложена в контрактах, подписанных крымскими музеями с музеем Алларда Пирсона, что является образцом двойных стандартов: в то время как немцы и голландцы возвращают объекты культурного наследия, награбленные в свое время в Африке и Азии по Крыму Предметы, найденные в Крыму, отдаются в Киев.Насколько я знаю, возможность обжаловать это решение еще есть.И если это так, то мы ею воспользуемся, – сказал в комментарии “Крым.Реалии” директор музея Андрей Мальгин.