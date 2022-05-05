Документальное кино об украинцах показывают онлайн
В онлайн кинотеатре авторских документальных фильмов «Реальное кино» можно бесплатно просмотреть несколько украинских лент.
В подборке — ленты о людях: хранительница павильона на ВДНХ и киномеханика кинотеатра, которые вынуждены уйти с работы и начать новую жизнь, о профсоюзном хоре коммунального предприятия Ивано-Франковска, юной спортсменке из Троещины, украинской семье, переживающей судьбоносные события в стране.
История зимнего сада
Режиссер Семен Мозговой, 2018 год, 74 мин.
На территории киевской ВДНХ стоит павильон цветоводства, называемый Зимний сад. Хранительница павильона, Валентина Николаевна, уже 45 лет тщательно ухаживает за коллекцией экзотических растений и оранжереей, где они разместились.
Время выхода на пенсию неумолимо приближается, но просьба руководства сложить полномочия шокирует Валентину Николаевну. Она протестует, считая, что растения без нее погибнут — и, похоже, что ее сад живет по собственным законам. src=»/wp-content/uploads/dokumentalne-kino-pro-ukrayinciv-pokazujut-onlajn-413929b.png» alt=»Документальное кино об украинцах показывают онлайн» />
Панорама< /strong>
Режиссер Юрий Шилов, 2019 год, 72 минут
Валентин — киномеханик, который 44 года проработал в одном из старейших кинотеатров Киева. Как-то, днем 60-летия Валентина, в кинотеатре происходит пожар, и он вынужден уйти на пенсию. Мужчина пытается найти новый смысл в своей жизни, в стремительно меняющейся стране.
Фильм доступен до просмотра до 7 мая включительно
Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Режиссер Надежда Парфан, 2019 год, 63 мин.
Иван Васильевич много лет возглавляет профсоюз коммунального предприятия Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго. Его opus magnum — профсоюзный хор, в котором поют диспетчеры, ремонтники, слесари, бухгалтеры. Отопительный сезон вносит коррективы в график репетиций. Согреет ли холодную батарею украинская народная песня?
Фильм доступен для просмотра до 9 мая включительно
< p>Домашние игры
Режиссер Алиса Коваленко, 2018, 86 минут
История Алины, 20-летней девушки из бедной киевской семьи, которая имеет шанс вырваться из недр жизни благодаря футболу. Юная спортсменка на пике своей карьеры и ожидает приглашения в национальную сборную Украины. Но жизнь приготовила для нее испытание: мама девушки умирает, оставив на ней младших брата и сестру. Алина должна сделать выбор: футбол или семья. dokumentalne-kino-pro-ukrayinciv-pokazujut-onlajn-28dbd7e.jpg» alt=»Документальное кино об украинцах показывают онлайн» />
Долгое прощание
Режиссер рассказывает историю своей семьи и того, как они переживали развал Советского Союза и непрерывную борьбу Украины за настоящее отделение от России. «Долгое прощание» — это и прощание Украины со своим прошлым как подчиненной частью российской империи, и прощание страны с коммунистической идеологией, это расставание автора фильма, переехавшей в США двадцать два года назад, со своей Фильм доступен для просмотра до 10 мая включительно
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Напомним, Театр на левом берегу начинает онлайн встречи с актерами. Каждую субботу будут проходить камерные встречи в zoom'е.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»