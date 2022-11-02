Дочь экс-министра обороны Павла Лебедева помогала армии российских кафиров
А в Луганской области кремлевская агентка притворялась патриоткой Украины и пыталась проникнуть в СБУ.
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Фото: СБУ A+ «fa fa-star-o»>
Событие: Сотрудники СБУ разоблачили на антиукраинской деятельности дочь бывшего министра обороны Украины (2012-2014 гг) Павла Лебедева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Детали и комментарии:По материалам следствия, злоумышленница руководила предприятиями, которые поставляли товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса РФ. Киевская городская прокуратура заочно сообщила женщине о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Ей грозит лишение свободы на 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.
Напомним, что в июне этого года по материалам СБУ суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов, 30 земельных участков и 30 объектов недвижимости, принадлежавших семье Павла Лебедева.
Также сотрудники Службы безопасности задержала шпионку ФСБ, пытавшуюся проникнуть в СБУ и стать «двойной агенткой». Глубоко законспирированную злоумышленницу разоблачили наши контрразведчики в Луганской области. Женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие к сотрудникам СБУ. При этом она действительно выполняла задачи кремлевских спецслужб, которые хотели сделать из нее «двойную агентку» для разведывательно-взрывной деятельности против украинских подразделений обороны.
«Для выполнения враждебной задачи злоумышленница вышла на представителя одного из подразделений СБУ и предложила свою помощь в борьбе с агрессором, – говорит спикер СБУ Артем Дехтяренко. – Среди прочего «гарантировала» предоставлять актуальную информацию о деятельности врага на временно оккупированной территории востока Украины».
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Впрочем, после детальной проверки сотрудники СБУ установили, что в 2019 году она была завербована российской спецслужбой из-за подконтрольного оккупантам так называемого «мдб лнр». После начала полномасштабного вторжения выполняла указания агрессора по выявлению маршрутов и техники ВСУ на территории Луганской области. Также вражеская приспешница собирала учредительные данные и места нахождения участников сопротивления в регионе, в частности в захваченном поселке Марковка. Полученную информацию она передавала в оккупационную администрацию для проведения дальнейших репрессий против местных жителей.
«Впоследствии российская агентка получила задание установить контакт и наладить «сотрудничество» с украинской спецслужбой, – продолжает Артем Дехтяренко. – Однако СБУ сорвала планы врага по проникновению их «крота» в негласный аппарат Службы. В результате многоходовых контрразведывательных мер, злоумышленницу своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и идентифицировали ее как «кураторку». Сотрудники украинской контрразведки дезинформировали агрессора, вывели предателя на подконтроль. /p>
В настоящее время злоумышленница уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за государственную измену, совершенное в условиях военного положения. Ей грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. На период досудебного расследования продавцу отправили под стражу в СИЗО.