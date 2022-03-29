Добровольцы готовы помогать столичным спасателям разбирать завалы
Добровольцы уже проходят курсы первой домедицинской помощи
В каждом районе столицы будут сформированы отряды по 30 человек, которые при необходимости будут привлекаться для помощи при разборке завалов.
Логистско-волонтерская группа сегодня приступила к реализации проекта поддержки ГСЧС силами добровольцев. Эта программа позволит спасателям сосредоточиться на главном — спасении жизни людей, а волонтеры возьмут на себя вспомогательную, но важную, работу. спасателей, которые будут привлекаться для помощи при разборке завалов»,— сообщил экс-руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин.
В подразделение уже записалось 300 волонтеров.
Добровольцы уже проходят курсы первой домедицинской помощи
Сегодня уже начали подготовку добровольцев, которая включает обучение по оказанию домедицинской помощи и обеспечению безопасности труда во время проведения работ. Тренинги проводят сотрудники ГСЧС совместно с представителями Красного Креста Украины.
По завершении тренингов группы будут дежурить и будут привлекаться к работе при необходимости.
Инициаторы создания таких отрядов надеются, что после внедрения этого проекта в Киеве он будет масштабирован на другие города Украины.
Информацию о том, как стать добровольцем-спасателем можно получить по телефону колл-центра КГГА 15-51.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»