До конца следующей недели Еврокомиссия подготовит заключение о статусе кандидата Украины в ЕС
Об этом заявила Урсула фон дер Ляен по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.
Фото: president. ru A A+ A++
Событие:Сегодня, 11 июня, в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, чтобы провести переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС. Это уже второй визит чиновника в столицу нашего государства во время войны.
Детали и комментарии:«Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы, и будет ли будущее вообще. Положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку по членству может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта», – сказал Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции по результатам встречи с главой Еврокомиссии.
Он подчеркнул, что украинский народ даже во время жестокой войны доказал, что государственные и общественные институции Украины остаются устойчивыми. Опрос в странах ЕС показал, что большинство считает нас частью европейской семьи, и это справедливо.
«Политическое признание этой реальности мы очень ожидаем уже 23-24 июня», – сказал Зеленский и подчеркнул, что украинский народ отдает себе отчет: статус кандидата – это только начало пути к членству в ЕС. Но украинский народ так ценит свободу, что сделает все необходимое для европейской интеграции. Европейский проект точно не может быть завершен без нас.
Со своей стороны Урсула фон дер Ляен отметила, что до конца следующей недели Европейская комиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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«На этом пути мы очень высоко ценим те усилия, которые прилагает Украина, и ту решимость, с которой ваша страна движется. Люди доказали свою мотивацию и свою решительную настроенность. Поэтому я убеждена, что вместе мы сможем преодолеть эту страшную войну. Мы совместно отстроим эту прекрасную страну, модернизируем Украину», – подчеркнула президент Европейской комиссии.
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Она отметила, что Еврокомиссия работает над Платформой восстановления Украины и наблюдает большой энтузиазм по этому вопросу. «Сегодняшние дискуссии позволят нам финализировать нашу оценку до конца следующей недели. Путь известен, это путь на основе заслуг. Это путь, где я высоко ценю чрезвычайную решительность украинцев в этом процессе», – подчеркнула глава Еврокомиссии.
В то же время она заметила, что нужно сделать больше в вопросах укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией.
«Поймите меня правильно. В Украине война. Так что ваш фокус и наша поддержка сосредоточены на преодолении этой ужасной войны. Но мы хотим смотреть вперед. И с реконструкцией мы хотим смотреть вперед относительно того, что нужно сделать дальше. Например, вы сделали немало для укрепления верховенства права, но до сих пор есть реформы, которые следует имплементировать, чтобы, например, побороть коррупцию», – сказала фон дер Ляен, похвалив Украину за то, что в прошлые годы были созданы антикоррупционные институции, но теперь, по ее словам, «нам нужны результаты».
Напомним, в апреле этого года глава Еврокомиссии пообещала ускоренную процедуру о статусе кандидата в ЕС для Украины. Тогда же она передала Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Его заполнение необходимо для получения статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. В целом, этот документ состоит из двух частей, одна из которых содержит политические и экономические критерии, вторая часть охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права Европейского Союза.