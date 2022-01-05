До конца января для киевлян работают праздничные локации
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До 23 января локации будут работать. Фото: Алексей Самсонов
Прогуляться новогодне-рождественской локацией на Софиевской площади можно до 16 января, а на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов — до 23 января.
Софийская площадь. Фото: Алексей Самсонов
Основная новогодняя локация Киева предлагает много вариантов для досуга, поэтому надо учитывать, что здесь всегда много посетителей — и днем, и вечером.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток — с 10:00 до 21:00 (в выходные — до 22:00). Стоимость полного билета составляет 250 грн по будням и 300 на выходных. Льготный — 200 и 250 грн соответственно. При оплате картой Visa предоставляется 50% скидка.
Рядом расположена карусель, 5-минутное катание на которой стоит 100 грн, стоимость проката для многодетных семей, участников боевых действий и пенсионеров составляет 50 грн. По площади можно прокатиться на экскурсионном поезде, билет стоит 100 грн.
Фудзона на Софиевской площади. Фото: Алексей Самсонов
Вид со стороны. Фото: Алексей Самсонов
На локации предлагают разнообразные стрит-фуд вкусности: хот-доги, бургеры, фалафель, вафли и т.д. Стоимость глинтвейна на всех точках фиксирована: за средний — 90 грн, за большой — 110 грн. Кофе продают от 40 грн, какао — от 70 грн. /uploads/2022/01/donbspkincja-sichnja-dlja-kijan-pracjujut-svjatkovi-lokaciyi-5e61720.jpg» alt=»К концу января для киевлян работают праздничные локации» />
Рождество на Подоле. Фото: Алексей Самсонов
От 19 декабря на Контрактовой площади заработала масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Каждый год зимний городок здесь оформляют в европейском стиле. И выглядит оно не хуже, чем в Мюнхене, Страсбурге или Праге. Организаторы убеждают, что сейчас это самое уютное новогоднее место в Киеве.
Для жителей и гостей столицы подготовили фуд-зоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами. Обустроили на праздничной локации и фотозоны — большие коньки и вертолёт, на которых по подарку доставляют. Каждая отдельная локация выглядит со вкусом и просится в инстаграммную ленту. Крыши ярмарочных домов украсили пряничными человечками, хвойными веточками, серебряными шишками, свечами, рождественскими веночками и даже подарками.
Снежная горка. Фото: Даша Гришина
У смотрового колеса установили уже узнаваемый аттракцион в виде елки. Стоимость одной поездки — 150 гривен с одного.
Рядом с аттракционами обустроили венский каток. Она, как и на Софиевской площади, имеет туннельную форму. Билет вместе с коньками одному человеку будет стоить 300 гривен.
На ярмарке можно приобрести крафтовые изделия: от свечи с ароматом имбирного пряника до мыла в виде мандаринки. На полках разложены сотни уникальных декораций для жилья, подарков и украшения елки дома.
Прогуляться новогодней локацией можно будет до 23 января.
РОЖДЕСТВЕННАЯ ЛОКАЦИЯ НА АРЦЕ ДРУБЫ >
Елка на праздничной локации. Фото: Алексей Самсонов
В этом году локацию возле арки и пешеходно-велосипедного моста, которая называется «Арка Gallery», превратили в лаунж-зону.
Здесь есть лавочки и столики. На локации много инсталляций с очагом, где можно согреться. Также укрыться от ветра и снега можно в стилизованных юртах. По лестнице посетители могут подняться на платформу и насладиться красивыми видами города из панорамной галереи второго этажа.
Праздничная локация. Фото: Алексей Самсонов
Перекусить здесь можно хот-догами (100 грн) и бургерами (120 грн). Среди напитков преимущественно коктейли от 60 до 110 грн, чай и кофе— от 30 грн. Также на локации периодически проходят живые выступления музыкантов.
ЗИМНЯЯ СТРАНА НА ВДНХ
Зимняя локация на ВДНХ. Фото: Даша Гришина
На центральной площади «Зимней страны на ВДНХ» можно прокатиться на катке: ее обустроили вокруг фонтана, внутри которого посадили маленькие елки. Кататься здесь одновременно могут до 500 человек. Стоимость безлимитного катания— 200 грн.
На территории работают Венецианская карусель, квест-аттракционы, большой луна-парк и 16-метровое колесо обзора, с которого можно максимально рассмотреть панораму ВДНХ. Стоимость взрослого билета — от 90 гривен, детского — от 55 гривен.
Также на ВДНХ открыли «Музей Нового года». Здесь можно услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории хвойного украшения, а также главные традиции празднования. Стоимость входа— 70 грн.
На уличном фудкорте предлагают попробовать мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, пироги и блины, сладкие вафли, выпить горячего грона. или какао. При расчете картой Visa действует скидка в 10%.
Дополнительно для жителей столицы зовут прокатиться на коньках. Кроме праздничных локаций, ледовые арены работают на Русановке, на «Лесной», возле метро «Демеевская».
Даша ГРИШИНА, Ольга КОСОВА
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»