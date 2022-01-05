До конца января для киевлян работают праздничные локации

magictr | 05.01.2022 | Новости | Комментариев нет

1417

До&nbsp для киевлян работают праздничные локации

До 23 января локации будут работать. Фото: Алексей Самсонов

Прогуляться новогодне-рождественской локацией на Софиевской площади можно до 16 января, а на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов — до 23 января.

До конца января для киевлян работают праздничные локации

Софийская площадь. Фото: Алексей Самсонов

Основная новогодняя локация Киева предлагает много вариантов для досуга, поэтому надо учитывать, что здесь всегда много посетителей — и днем, и вечером.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому работает каток — с 10:00 до 21:00 (в выходные — до 22:00). Стоимость полного билета составляет 250 грн по будням и 300 на выходных. Льготный — 200 и 250 грн соответственно. При оплате картой Visa предоставляется 50% скидка.

Рядом расположена карусель, 5-минутное катание на которой стоит 100 грн, стоимость проката для многодетных семей, участников боевых действий и пенсионеров составляет 50 грн. По площади можно прокатиться на экскурсионном поезде, билет стоит 100 грн.

К концу января для киевлян работают локации

Фудзона на Софиевской площади. Фото: Алексей Самсонов

Вид со стороны. Фото: Алексей Самсонов

На локации предлагают разнообразные стрит-фуд вкусности: хот-доги, бургеры, фалафель, вафли и т.д. Стоимость глинтвейна на всех точках фиксирована: за средний — 90 грн, за большой — 110 грн. Кофе продают от 40 грн, какао — от 70 грн. /uploads/2022/01/donbspkincja-sichnja-dlja-kijan-pracjujut-svjatkovi-lokaciyi-5e61720.jpg» alt=»К концу января для киевлян работают праздничные локации» />

Рождество на Подоле. Фото: Алексей Самсонов

От 19 декабря на Контрактовой площади заработала масштабная праздничная локация «Рождество на Подоле». Каждый год зимний городок здесь оформляют в европейском стиле. И выглядит оно не хуже, чем в Мюнхене, Страсбурге или Праге. Организаторы убеждают, что сейчас это самое уютное новогоднее место в Киеве.

Для жителей и гостей столицы подготовили фуд-зоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами. Обустроили на праздничной локации и фотозоны — большие коньки и вертолёт, на которых по подарку доставляют. Каждая отдельная локация выглядит со вкусом и просится в инстаграммную ленту. Крыши ярмарочных домов украсили пряничными человечками, хвойными веточками, серебряными шишками, свечами, рождественскими веночками и даже подарками.

К концу января для киевлян работают локации

Снежная горка. Фото: Даша Гришина

У смотрового колеса установили уже узнаваемый аттракцион в виде елки. Стоимость одной поездки — 150 гривен с одного.

Рядом с аттракционами обустроили венский каток. Она, как и на Софиевской площади, имеет туннельную форму. Билет вместе с коньками одному человеку будет стоить 300 гривен.

На ярмарке можно приобрести крафтовые изделия: от свечи с ароматом имбирного пряника до мыла в виде мандаринки. На полках разложены сотни уникальных декораций для жилья, подарков и украшения елки дома.

Прогуляться новогодней локацией можно будет до 23 января.

РОЖДЕСТВЕННАЯ ЛОКАЦИЯ НА АРЦЕ ДРУБЫ >

К концу января для киевлян работают локации

Елка на праздничной локации. Фото: Алексей Самсонов

В этом году локацию возле арки и пешеходно-велосипедного моста, которая называется «Арка Gallery», превратили в лаунж-зону.

Здесь есть лавочки и столики. На локации много инсталляций с очагом, где можно согреться. Также укрыться от ветра и снега можно в стилизованных юртах. По лестнице посетители могут подняться на платформу и насладиться красивыми видами города из панорамной галереи второго этажа.

К концу января для киевлян работают праздничные локации

Праздничная локация. Фото: Алексей Самсонов

Перекусить здесь можно хот-догами (100 грн) и бургерами (120 грн). Среди напитков преимущественно коктейли от 60 до 110 грн, чай и кофе— от 30 грн. Также на локации периодически проходят живые выступления музыкантов.

ЗИМНЯЯ СТРАНА НА ВДНХ

К концу января для киевлян работают праздничные локации

Зимняя локация на ВДНХ. Фото: Даша Гришина

На центральной площади «Зимней страны на ВДНХ» можно прокатиться на катке: ее обустроили вокруг фонтана, внутри которого посадили маленькие елки. Кататься здесь одновременно могут до 500 человек. Стоимость безлимитного катания— 200 грн.

На территории работают Венецианская карусель, квест-аттракционы, большой луна-парк и 16-метровое колесо обзора, с которого можно максимально рассмотреть панораму ВДНХ. Стоимость взрослого билета — от 90 гривен, детского — от 55 гривен.

Также на ВДНХ открыли «Музей Нового года». Здесь можно услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории хвойного украшения, а также главные традиции празднования. Стоимость входа— 70 грн.

На уличном фудкорте предлагают попробовать мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, пироги и блины, сладкие вафли, выпить горячего грона. или какао. При расчете картой Visa действует скидка в 10%.

Дополнительно для жителей столицы зовут прокатиться на коньках. Кроме праздничных локаций, ледовые арены работают на Русановке, на «Лесной», возле метро «Демеевская».

Даша ГРИШИНА, Ольга КОСОВА

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr